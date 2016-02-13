PKK, Polis ve Asker Lojmanlarına Ateş Açıp, Zırhlı Araca Bomba Attı

Şırnakta Vakıfkent mahallesinde bulunan polis ve asker lojmanlarına PKKlı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açılırken, Cizre Caddesinde seyir halinde bulunan zırhlı polis aracına ise el yapımı bomba atıldı. Araçta hasar meydana gelirken, polislerden yaralananlar oldu.

SİLAHLARLA ATEŞ AÇILDI

Şırnak merkez Vakıf Kent mahallesinde bulunan polis ve askerler ailelerinin kaldığı lojmanlara akşam saat 19.45 sıralarında bir grup PKKlı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda ölen ve yaralanan olmadı.

ZIRHLI ARACA EYP ATTILAR

Aynı saatlerde kent merkezindeki Cizre Caddesinden geçmekte olan zırhlı polis aracına el yapımı patlayıcı attı.

GÖREVLİ POLİSLER YARALANDI

Zırhlı araçta hasar meydana gelirken, görevli polislerden yaralananlar oldu. Yaralı polisler ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, PKKlıların etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyonlar başlatıldı.