Şırnak’ta Terör Saldırıları

Şırnakta terör örgütü PKK mensuplarınca zırhlı polis aracına düzenlenen saldırıda 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis memuru yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanında devriye gezen zırhlı polis aracına PKKlı teröristlerce roketatarlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda yaralanan ve Şırnak
Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 2 polis memurundan biri şehit oldu.
Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İdilde karakola saldırı
Şırnakın İdil ilçesinde Köyceğiz Jandarma
Hudut Karakoluna saat 20.30 sıralarında bir grup PKKlı terörist tarafından roketatar ve uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırıya anında karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada yaralanan 1 asker, helikopterle kaldırıldığı Şırnak
Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi
Öte yandan, İdil ilçesinde Alanya Caddesinde devriye gezen polis ekibi, yol kenarına tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcı tespit etti. Yolu trafiğe kapatıp çevre güvenliği alan polis ekibi, bombayı kontrollü şekilde infilak ettirdi. Daha sonra cadde ulaşıma açıldı.
Aracı ateşe verdiler
Şırnakta Yeşilyurt Mahallesi Ömer Kabak Meydanında bir grup terörist, plakası öğrenilemeyen park halindeki bir pikaba molotofkokteyli attı.
Kısa sürede alev alan araç kullanılamaz hale geldi.
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