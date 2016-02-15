Yaya Köprüsüne Çıkıp Boynuna İp Bağlayarak İntihara Kalkıştı

Eskişehirde bir süre önce eşinden ayrılan 46 yaşındaki Y.E., demiryolu hattı üzerindeki yaya üst geçit köprüsüne çıkıp intihar edeceğini söyledi. Boynuna ip geçiren Y.E.yi olay yerine gelen polisler yaklaşık 1,5 saat süren çaba sonucunda ikna ederek indirdi.

POLİSLER İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Olay öğle saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi Polis Merkezi karşısındaki demiryolu hattı yaya üst geçit köprüsünde meydana geldi. Y.E., yanında getirdiği ipi boynuna geçirip bir ucunu da köprü demirlerine bağladı. Y.E.yi gören polisler olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekibi çağırdı. Gelen itfaiye ekipleri yaya köprüsünün altına şişme branda açtı. Polisler de Y.E.yi ikna çabalarına başladı.

KAYINPEDERİNİN OLAY YERİNE GELMESİNİ İSTEDİ

Y.E., eşinden ayrılmalarına neden olduğunu öne sürdüğü kayınpederi ile mahkemelik olduklarını söyleyerek, kayınpederinin şikayetinden vazgeçmesini istedi. Kayınpederinin olay yerine gelmesini isteyen Y.E., aksi halde intihar edeceğini söyledi. Polislerin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabasının ardından Y.E. intiharından vazgeçti. Y.E. ifadesi alınmak üzere Ertuğrulgazi Polis Merkezine götürüldü.