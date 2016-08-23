Flaş Haber - Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı Elektrik Faturasına Soygun Gibi Zam, Dağıtım Bedeli Yüzde 250 Arttı

100Cr6 Rulman Çeliği

100Cr6 Rulman Çeliği

23 Ağustos 2016 Salı 00:47
100Cr6 Rulman Çeliği

Birçok farklı amaçla kullanılan 100Cr6 parlak çelikler genelde rulman üretiminde kullanılmaktadır. Hasçelik soğuk işlem merkezinde soğuk çekme işlemi ile çeliklerin işlem görmesi ile oluşturulmaktadır. Hasçelik birçok çelik türü ve kalitesinde üretim yapan profesyonel ve yüksek üretim kapasitesi olan bir firmadır. Türkiye gibi birçok dünya ülkesine de çelik ürünleri ithal etmektedir.

Sertleştirilebilir Karbon Çelik Üretimi

İmalat çeliği olarak bilinen karbon çelik alaşımsız olarak yüksek oranda karbon içermektedir.

·        İçerdiği karbon miktarı doğru orantılı olarak sertleştirilebilmektedir.

·        Karbon miktarının arttırılması ile dayanıklılığı düşürmektedir.

·        Bu sebeple yüksek dayanıklılık istemeyen parçaların üretilmesinde kullanılır.

·        Genel olarak makine parçalarının üretiminde kullanılmaktadır.

·        Dayanıklılık gerektiren işlerde alaşımlı çeliklerin kullanımı yaygındır.

S355J2G3 Transmisyon Çeliği Üretimi

İmalat çeliklerine ve ıslah çeliklerine soğuk çekme işlemi uygulanarak Transmisyon çeliği üretilmektedir. S355J2G3 transmisyon çeliği düşük karbon içeriği nedeni ile kaynak yapmaya uygun çeliklerdir. Bu sebeple genelde otomotiv sektöründe kullanılmaktadır. Yapılan işlemler ile çeliğin dayanıklılığı arttırılmaktadır. Ancak sertliği kaynak yapmaya müsait oranda kalmaktadır.

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
    İlgili Haberler
    TÜMÜ Yazarlar
    Son Dakika
    Özel Haber
    Hava Durumu

    SPOR TOTO SÜPER LİG

    Tür seçiniz:
    Sayfalar
    E-Gazete
    • Kıbrıs Haber - En Son Kıbrıs Haberleri ve KKTC Gelişmeleri - 18 Haziran 2015 Manşeti
    Kim Kimdir?
    Arşiv