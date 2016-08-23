100Cr6 Rulman Çeliği

Birçok farklı amaçla kullanılan 100Cr6 parlak çelikler genelde rulman üretiminde kullanılmaktadır. Hasçelik soğuk işlem merkezinde soğuk çekme işlemi ile çeliklerin işlem görmesi ile oluşturulmaktadır. Hasçelik birçok çelik türü ve kalitesinde üretim yapan profesyonel ve yüksek üretim kapasitesi olan bir firmadır. Türkiye gibi birçok dünya ülkesine de çelik ürünleri ithal etmektedir.

Sertleştirilebilir Karbon Çelik Üretimi

İmalat çeliği olarak bilinen karbon çelik alaşımsız olarak yüksek oranda karbon içermektedir.

· İçerdiği karbon miktarı doğru orantılı olarak sertleştirilebilmektedir.

· Karbon miktarının arttırılması ile dayanıklılığı düşürmektedir.

· Bu sebeple yüksek dayanıklılık istemeyen parçaların üretilmesinde kullanılır.

· Genel olarak makine parçalarının üretiminde kullanılmaktadır.

· Dayanıklılık gerektiren işlerde alaşımlı çeliklerin kullanımı yaygındır.

S355J2G3 Transmisyon Çeliği Üretimi

İmalat çeliklerine ve ıslah çeliklerine soğuk çekme işlemi uygulanarak Transmisyon çeliği üretilmektedir. S355J2G3 transmisyon çeliği düşük karbon içeriği nedeni ile kaynak yapmaya uygun çeliklerdir. Bu sebeple genelde otomotiv sektöründe kullanılmaktadır. Yapılan işlemler ile çeliğin dayanıklılığı arttırılmaktadır. Ancak sertliği kaynak yapmaya müsait oranda kalmaktadır.