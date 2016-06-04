2016 Avrupa Kupası Nerede?

Pek çok ülkenin katıldığı, büyük bir heyecanı da beraberinde getiren Avrupa kupası 4 yılda bir ülkeleri birbiri ile karşı karşıya getiriyor. Bu kapsamda bu maçları izlemek izleyicilere büyük bir keyif veriyor çünkü herkes hem kendi ülkesini desteklemiş oluyor hem de milli futbolcuların tecrübelerini işlerini en iyi yapan adamların maç oynayışlarını görmek herkesin hoşuna gidiyor. Bu aşamada Avrupa kupası her şekilde izleyicilerin ilgisini çektiğinden kura dönemlerinde de insanlar televizyonlarının başından ayrılmamış oluyor. 2016 Avrupa kupası hangi ülkede yayınlanacak diye merak ediyorsanız öncelikle bu aşamada Fransa’nın bu turnuvaya ev sahipliği yaptığını unutmamanız gerekiyor. Yani Fransa yapılan oylamada bu turnuvayı kaldırabilecek bir ülke olarak görülmüş ve ev sahipliği hakkı ona verilmiştir. Bu aşamada da Fransa milli takımı elemelere girmeden direkt olarak A Grubunun içerisinde de yerini almıştır.

Avrupa Kupasında Seçmeler

Hak geçmemesi için yapılan tüm eşleşmeler tamamen kura yöntemi ile yapılıyor. Yani takımların yöneticileri kuraları seçiyor ve hangi takımın hangi ülke ile eşleşeceğini belirlemiş oluyor. Dolayısı ile de 2016 Avrupa kupası maçları neredeoynanacak diye bir sıkıntı olmuyor çünkü her şey bu kura aşamasında karşınıza çıkan bir durum oluyor. Öncelikle bu yıl Fransa Kongre Sarayı’nda yapılan kura seçimlerinde Türkiye D Grubunda yer alıyor. Bu grubun diğer üyeleri ise Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti ve de İspanya’dır. Türkiye 4 yılda bir düzenlenen bu turnuvada bu yıl ilk olarak bu 3’lü ile karşı karşıya gelecek.

Tur Atlama

Bir takımın tur atlayabilmesi için öncelikle gruplarında ya 1. Ya da 2. Olması gerekiyor. Eğer ki birinci ya da ikinci olamıyorsa o zaman 3.ler arasında bir değerlendirmeye kalmak zorunda kalıyor. Yani hem gol sayıları hem de averaj bu durumda önemli bir konu oluyor. Böylece 12+4 sistemle yani toplamda 16 takımla ikinci tur da başlamış oluyor. Fransa ve Romanya arasında yapılan maç ile 2016 Avrupa kupası ne zamanbaşlıyor sorusuna cevap bulabiliyorsunuz. İlk karşılaşma 10 Haziran günü oynanacak.