2016 Birbirinden Renkli Tesettür Tunik Modelleri

geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda kapalı bayanların vazgeçilmezi olmuş gibi gözüküyor.nin, zarifliği ve rahatlığından dolayı her mevsimde rahatlıkla giyilebileceğini söyleyebiliriz., tesettür giyimin en fazla tercih edilen parçalarından biri olduğu için ünlü markalar koleksiyonlarında bolca yer vermişler.

Markalar, hem şık tasarımları hem de uygun fiyat anlayışlarından ötürü tesettürlü bayanların tunik modellerinden vazgeçemediklerini dile getirdi. Markaların koleksiyonlarında birbirinden farklı tunik modellerini görebileceksiniz. Markalar, birbirinden renkli 2016 tesettür tunik modellerinde farklı kesim detayları, desen ve kumaş seçenekleri sunuyor. Bu seçenekler arasında zevkinize ve vücudunuza uygun olan renkli tunik modelini rahatlıkla seçebilirsiniz.

Özel tasarım renkli tesettür abiye modelleri ile farklı kombinler oluşturarak tesettür modasında yerinizi alabilirsiniz. 2016 birbirinden renkli tesettür tunik modellerinde beden aralığı 36-46 arasında değişmektedir. Bundan dolayı beden konusundan sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum.

Etnik Desenli Tesettür Tunik Modelleri: Tesettür giyimde çok fazla tercih edilmese de kolaylıkla kombine edildiğinden koleksiyonlarda yerini alıyor. Desen renklerinden eşarp ve şal ile uyum sağlayabilirsiniz.

Koton Kumaşlı Tesettür Tunik Modelleri: İnce koton kumaştan üretimi yapılmaktadır. Tercih edilen tesettür tunik çeşitleri arasında yer almaktadır. Birçok kesimi mevcuttur.

Kemerli Tesettür Giyim Modelleri: Sade ve desenli tunik modellerinin yanı sıra kemerli tunik modelleri de çok fazla tercih edilmektedir. Kemerler, genellikle tuniğin kumaşından üretildiğinden dolayı bir uyum olmaktadır.

Lokum Tesettür Tunik Modelleri: Bazı markalar farklı isimler ile tunik modellerini de sunmaktadır. Lokum tunik modeli de onlardan bir tanesidir. Klasik bir kalıba sahiptir. Kuyruklu ve bağcıklı modelleri mevcuttur.

Itır Tesettür Tunik Modelleri: Farklı isimlendirilen tunik çeşitlerinden bir tanesidir. Ön yakası düğmeli ve düğmesiz çeşitleri vardır. Ön ve arka kısımları uzun gelmektedir. Yan taraflar ise rahat edilmesi için ön ve arka kısma göre kısadır. . Eğer halen alışveriş yapmadıysanız alyadua.com adresini ziyaret edebilirsiniz