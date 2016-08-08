2016 Tesettür Bluz Modelleri

Bu yıl ilkbahar yaz sezonunda en moda bluz renkleri beyaz, krem rengi, bebe mavisi ve pudra rengi olarak sıralanıyor. Spor şıklık için şile bezi bluzları ve gizli düğmeli gömlekleri, klasik şıklık için ise volanlı, broşlu, kolyeli bluz modellerini tercih edebilirsiniz.

Aysima Giyim

Aysima giyim kap, ferace ve etek başta olmak üzere tesettür giyimin tüm parçalarını en şık tasarımlar ile müşterilerine sunuyor. Aysima giyim tarafından ilkbahar yaza özel hazırlanan tesettür giyim koleksiyonunu görmek ve indirimli fiyatlar ile alışveriş yapmak için modamerve internet mağazasını inceleyebilirsiniz.

Online Tesettür Mağazası

Online tesettür mağazaları alışverişi pratik ve hızlı bir hale getiriyor. Ayrıca mağaza gezerken hanımların karşısına çıkan istenilen renk, model ve beden kıyafet bulma problemi ile internet mağazalarında daha nadir karşılaşıyor. İnternete özel indirimli fiyatlar ve kampanyalar ile alışveriş yapabileceğiniz modamerve.com kapıda ödeme seçeneği, kredi kartına dokuz taksit imkanının yanı sıra iade ve değişim garantisi ile müşterilerine güven veren internet tesettür mağazaları arasında yer alıyor.