Adana’nın en güzel düğünü



Her ailenin en önem verdiği konu evlatlarının da aile kurmasını görmektir. Günümüzde gençler düğünlerini kendileri organize etmek istemekte, kendi zevklerine uygun şekilde bir düğün hayalini kurmaktadır. Ancak bütün düğünlerde olduğu gibi modern düğünler de ister aileler organize etsin ister gençler her zaman içinde stresi de barındırmaktadır.

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Düğünün esas merkezi olan gelinin kıyafeti ise en önemli konudur.

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