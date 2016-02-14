Agar io Oyunu hakkında sizlere kısa bir yazı ile oyunu anlatmaya çalışalım. Son zamanlarında internet ortamında multiplayer olarak oynanan oyun diğer oyunları da geride bırakarak interaktif oyun dünyasında büyük bir çıkışla yerini almış bulunuyor.

Agar io oyunu internet ortamında Mouse ve ara sıra da olsa klavye ile oynanan ve birden çok kişi ile yani multiplayer olarak oynanan bir oyundur. Oyun sadece kullandığınız tarayıcıda çalışmaktadır.

Oyunun Prensibi ise diğer rakiplerinize av olmadan küçük baloncukları toplayarak büyümek ve daha sonra sizden daha küçük rakiplerinizi avlamaktır. Oyunu kuralı da prensipleri de bu kadar basit olmaktadır.

Oyun içinde sizin karakteriniz artık çok devasa bir boyuta ulaştığında ikiye bölerek de devam edebiliyorsunuz. Bu bölme işlemini de spaces tuşu ile yapabilirsiniz. Daha sonrasında ise ilerleyen süreçte rakiplerinizi de W tuşu ile parça göndererek avlayabilirsiniz ve hızlı bir şekilde yiyebilirsiniz.

Agar.io Nasıl Oynanır?

Agaro.io oynamak için Google üzerinden Agar io yazarak arayabilir ve size bu oyun hizmetini sağlayan web sitelerinden faydalanabilirsiniz. Erişim sağladığınız internet sitesi üzerinden öncelikle nick belirleyerek üye oluyorsunuz ve oyun oynamak istediğiniz bölgeyi belirleyerek oyununuza başlıyorsunuz.

Ancak şu konuyu da belirtmeden geçmeyelim ki, oyun sisteminde level olmadığı için oyuna her girdiğinizde nick ve seviyeniz sıfırlanacaktır. Bu durumu da göz önüne alarak oyuna erişim sağlamanız yada oyun oynamanız da sizin için daha yararlı olacaktır.

Oyunlara erişmek için Google da Agar io play yazarak da farklı sunuculardan erişim sağlayarak yani İngilizce içerikli sitelere erişerek de oyun oynama imkanına sahip olabilirsiniz. Bunların bir alternatif olduğunu unutmayınız. Ayrıca şuan için agar io oyununda yaş sınırlaması getirilmemiş olduğundan yinede çocukları uzak tutmakta fayda bulunmaktadır.