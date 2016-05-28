Agar.io ‘da Modlar, Team'ler, FFA'lar

Binlerce oyuncusuyla pek çok insanın eğlenceli vakit geçirmesini sağlayan

bünyesinde pek çok özellik barındırmakta. Tüm sade görünümü ve tasarımına rağmen aslında önemli bir karmaşıklığı mütevazi olarak taşımakta. agar io oyunu ile ilgili en yoğun olan tartışmalardan biri takımlar halinde dolananlar ve bireysel oynayanlar arasında geçmekte. Kimi agario oyuncuları bireysel oynamayı tercih ederken kimi oyuncular ise takım olarak oynamayı tercih etmekte. Bu durumlardan ötürü

‘da takımlar için bulunan bir adet “teams” modu bir adette bireysel oyuncular için bulunan “ffa” modu bulunmakta. Ancak pek çok oyuncu bu iki modu birbirine karıştırabilmekte. Bu durumda ise bireysel agar io oynayanların arasında takım kuranlar bu oyuncuları rahatsız edebiliyor. Ya da “teams” modunda oynarken takım oluşturmayan bireysel oyuncular oyunu bozabiliyor. Örneğin

‘da sizinle aynı renkte bir hücreyinin karşı taraftaki hücrelerden biri tarafından kovalandığını düşünelim. Kovalayan hücre ile neredeyse aynı hatta daha büyük boyutlardasınız diyelim ki. Ancak kendi renginizdeki hücrenin bu karşı taraf tarafından yenmesini istemiyorsunuz. Bu durumda bu kovalanan hücreyi w ile besleyebilirsiniz ve ona yardımcı olabilirsiniz. Ancak takım modun da bunu anlamayan ve bireysel oynayan oyuncular bu yardıma karşılık vermeyebiliyorlar. Bu durumda ise bir takım oyunu oluşamıyor. Ya da bireysel oyunalrda, siz tek başınıza leaderboardda belirli bir seviyeye erişmiş olduğunuz durumda, takım oluşturup gelip sizi yemeye çalışan hücreler olabiliyor. Bu durum da da yine emekleriniz boşa gidebiliyor ve oyununuzun tadı kaçabiliyor.