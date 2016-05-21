Agario Heyecanı

Agario efsanesi artık http://usagar.com/ sitesinde. Dünyada efsane olmuş kulüplerinin oluşturulduğu şiddetli çatışmaların yapıldığı agario oyunu artık bambaşka ve sıradışı arayüzü ile sizlerle birlikte. Hepimiz agario
oyununu bir veya daha fazla oynamışızdır. Neler çektiğimizi biz biliriz ve ne kadar zorlu bir oyun olduğundan şikayetçi olup dururuz. Artık sizlere agario oyununun bambaşka bir şekilde karşınıza çıkarıyoruz. Bir türlü topla topla büyüyemediğimiz yemlerin olduğu agario oyununun artık daha büyük olarak oyuna başlayacak ve her yere yayılmış sizin toplamanıza gerek kalmadan üzerinden geçseniz yetecek şekilde büyüyeceğiniz bir sürü yem ile size daha zevkli bir oyun yaşatacak. Can sıkıcı diken yeme hilelerinin bulunmadığı bu oyunda dikene basan yanacak ve düşmanlarınız için kolay lokma haline geleceksiniz. Kolay lokma haline gelen düşmanlarınızı da afiyetle yiyebileceksiniz.
Oyun aslında ortada bulunan yemleri yiyerek balonumuzu büyütmek ve büyüdükçe kendimizden küçükleri yemek daha da büyümek daha büyükleri yemek ve oyunun birincisi olmak üzerine düşünülmüş ve birçok şekilde dizayn edilmiş. Ekran başında saatlerce zevk alarak zaman geçireceğinize emin olabileceğiniz agario sadece sizin değil arkadaşlarınız ile bilgisayarlar birbirine bağlı olmasına gerek olmaksızın online olarak da oynanabilmektedir. Sohbet kısmının da yer aldığı oyun sayesinde ortaklarınızla ve arkadaşlarınızla rahatça irtibat kurabilecek ve stratejinizi ona göre belirleyeceksiniz. Daha önce hiç oynamamış olanlar varsa da biraz oyundan bahsetmek isteriz. Oyun yemleri yiyerek büyümek ve küçükleri yemek üzerine tasarlanmış “ w ” ve “ e ” tuşu ile ortaklarınıza yem verebileceğiniz yada ortak olmayı teklif edeceğiniz şekilde dizayn edilmiştir. Space tuşu ile yeterince büyüyünce parçanızın yarısını yarınızdan küçük rakibinizi yemek için fırlatabileceksiniz. Yeşil dikenlerin üzerinden geçmek için ise dikkatli olmalısınız. Eğer yeşil dikenlerin üzerinden geçerseniz birden bire parçalanacak ve adeta düşmanlarınızın sizi yemek için sıraya geçmelerine neden olacaksınız. Oyun o kadar zevkli ki oynamaya başladıktan sonra sıkılmadan oynayacaksınız ve uzun süreler arkadaşlarınızla keyifli zamanlar geçireceksiniz.
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