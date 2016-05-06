AĞIZ VE DİŞ BAKIM ÜRÜNLERİ

Dişler en çok ihtiyaç duyulan ve kullanılan organların başında gelir. Dişler sayesinde besin ihtiyacımızı giderebilirken dil ve yine dişler yardımıyla da konuşma yeteneği kazanırız. Ağız ve diş bölgesinin sağlık açısından olduğu kadar estetik görünüm açısından da önemi büyüktür. Yaşın etkisi vücuda olduğu kadar dişlere de yansımaktadır. Bu sebeplerden dolayı ağız ve diş bakımına gereken önem verilmelidir. Ağız ve diş bakımı ürünleri nin günlük düzenli kullanımı ile oldukça sağlıklı bir diş ve diş etlerine sahip olabiliriz.

Günlük düzenli olarak yapılması gereken ağız ve diş bakımı içerisinde diş macunları gibi diş bakım ürünlerini kullanarak yapılan ve diş sağlığını ilgilendiren uygulamalar yer alır. Fakat her zaman ağız ve diş bakımı için sadece diş macunu ile dişleri fırçalamak yeterli olmaz. Komple bir ağız bakımı yapmak gerekir. Bunun için de düzenli olarak ağız bakım ürünlerinden olan ağız gargarası yapmak gereklidir. Ağız ve diş bakımında en iyi sonucu verebilecek ağız ve diş bakım ürünlerini doktorunuz tavsiye edecektir.

Diş macunu dışında diş fırçası, ağız spreyi, ağız çalkalama suyu, ağız gargarası gibi ağız ve diş bakım ürünleri de kullanmak gerekir.

Ağız ve diş sağlığı açısından ağız ve diş bakım ürünlerini günlük düzenli olarak kullanmak şarttır.

http://www.dermoeczanem.com/agiz-dis-bakimi



