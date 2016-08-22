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AİDS Testi Ve Bağışıklık Sistemi

AİDS Testi Ve Bağışıklık Sistemi

22 Ağustos 2016 Pazartesi 22:44
AİDS Testi Ve Bağışıklık Sistemi

Cinsel yolla ya da kan yoluyla bulaşan bir hastalık olan AİDS testi için kanda, vücudun kendini savunma amacıyla ürettiği antikorlara bakılır. Bağışıklık sisteminin çökmesine sebep olan hiv virüsü temel savunma hücrelerini etkiler. Yok olan bağışıklık sistemi ölüme neden olur.

Bebek Sahibi Olmak İsteyenler İçin Spermiyogram

Vücuttaki sperm sayısı, oranı hareketliliği, erkek yumurtalıklarının sperm üretme kapasitesi yani sperm analizi yapan bir testtir spermiyogram. Bir yıl boyunca bebek sahibi olamayan çiftlerden istenen ilk test olarak geçer. 3-4 gün cinsel perhizden sonra androloji laboratuvarında yapılır.

İltihaplı Romatizma İçin Erken Teşhisin Önemi

Romatizma çeşitlerinden beri olan ve eklemlerin tutukluğuna neden olup olumsuz yönden etkileyen iltihaplı romatizma, eklemlerde hareket yeteneğini yitirip tamamen durmasına yol açan kalıcı bir hastalıktır. Belirtilerin ortaya çıkıp önlem alınmaması durumunda hareket faaliyetinin durup ve hareketin tamamen yok olmasına sebep olur. Gelisimlab.com.tr adresi birçok test ve tanı için inceleyebilirsiniz. Öncüsü olduğu testler ve yeni laboratuvar teknolojileriyle hizmet vermektedir.

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