Akıllı Ev Nedir?

Akıllı ev, günlük hayatımızda evimizdeki çeşitli sistemlerin kontrolü için teknolojiden destek alarak daha pratik, hızlı ve konforlu bir şekilde hayatımızı sürdürmemizi sağlayan sistemlerdir. Akıllı evlerde talimatlar kullanıcının talebine bağlı olarak verilebilir ya da otomatik fonksiyonlar ile çeşitli işlevler istenilen zamanlarda devreye girebilir.

Akıllı Ev Sistemleri Ne İşe Yarar?

Akıllı ev sistemleri, sisteme bağlı tüm cihazların akıllı telefon, tablet ya da kişisel bilgisayar gibi elektronik aletler yardımı ile kontrol edilmesini sağlar. Akıllı ev sistemleri verimliliği arttırır, gereksiz çalışan sistemlerin kapatılmasını sağlar.

Akıllı ev sistemleri sayesinde yapabileceğiniz bazı işlemler:

· Açık bırakılan cihazların kapatılması

· Isıtma ve soğutma cihazlarının ayarlanması

· Işıkların kapatılması ya da açılması

· Elektrik şalterinin kontrol edilmesi

· Televizyonun kontrolü

· Hareket kontrolü

· Su vanası kontrolü

· Perde ve panjur açma kapama

· Elektrik açma kapama

· Gaz detektörü

· Duman detektörü

Akıllı Ev Otomasyonu

Şehrin hızlı yaşantısı ve iş yoğunluğu bizleri işlerimizi en pratik şekilde halletmeye yönlendirmektedir. Akıllı ev otomasyonu ile vakitten tasarruf etmek ve evinizdeki birçok cihazın kontrolünü bulunduğunuz yerde parmaklarınızın ucu ile gerçekleştirmek için e-akilliev.com adresini ziyaret edebilirsiniz.