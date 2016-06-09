Aksiyon ve Macera Bir Arada Buluşuyor

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2016 yılında vizyona giren ve sitemizde büyük bir ilgi gören filmlerden bahsetmek istiyoruz. Çocukları daha çok ilgilendiren filmden başlayalım dilerseniz. Filmimiz; Buz Devri 5: Büyük Çarpışma, serinin son filmi olan Buz Devri 5 izlediğiniz de sizlerde soluk soluğa kalacaksınız. Komedi ve macera bu filmde bir araya geliyor ! Muhteşem efekler ile birlikte sizlere kusursuz bir sinema keyfi sunabilecek olan bu film, 2016 yılında ABD’de çekilmiştir. Seslendirme kadrosunda Jennifer Lopez , Queen Latifah , Simon Pegg , John Leguizamo , Jessie J gibi isimlerin yer almış olduğu filme ilgi büyük. Bir çok kişinin favori filmi olarak tanınan Buz Devri 5, IMDB puanı ile de dikkat çekiyor. Sizlerde animasyon türünde ki macera ve komedinin bir araya geldiği serinin son filmini sakın kaçırmayın !

2016 yılında vizyona giren ve çekimleri tamamlanan diğer bir filmden bahsetmek istiyoruz. Hayalet Avcıları, tam 32 yıl sonra kitaptan esinlenerek gösterime girmiş, girer girmez büyük bir kitleye hitap etmiş, bir çok kişinin favori ünvanını almış olduğu bir filmdir. Oyuncu kadrosunda Kristen Wiig , Melissa McCarthy , Kate McKinnon , Leslie Jones , Chris Hemsworth gibi ünlü isimlerin yer almış olduğu filmde sizlerde aksiyon ve komediyi bir arada bulabileceksiniz. Hayaletlerin gerçek Dünya’ya olan uyarlanışınızı sahneye en iyi şekilde aktaran bu komedi tuhafı nefilmizle kalitesi ile sizlere sunuluyor. Hayalet Avcıları 2016 izlediğiniz de sizlerde filme yorum yapabilir, diğer kullanıcıların yorumları ile birlikte spoiler belirtmeden görüş ve önerileri tartışabilirsiniz. Kaliteli ve hd bir şekilde filmi izlemek için ise sitemizi ziyaret etmeniz yeterli olacaktır.

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