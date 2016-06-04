Akustik Kumaş Kaplı Ses Yalıtım Panelleri

Akustik kumaş, doğal reçine liflerinden yapılmaktadır. Darbelere de dayanıklılığı ile bilinen akustik kumaş yanmaz özellikte olmasıyla uzun ömürlü olan bir malzemedir. Konferans salonları, sinema solanları, spor kompleksleri, canlı yayın stüdyoları, kongre merkezleri, tiyatrolar, oditoryum, gösteri merkezleri, ses kayıt stüdyoları gibi mekanlarda ses yalıtımını sağlamak için akustik kumaş kullanılmaktadır.

Estetik bir görünüm sağlayan akustik kumaş, mekanda yankı oluşumunu engelleyerek kulağa hoş gelen ses tonunun ayarlanmasına yardımcı olmaktadır. Renk seçeneğinin fazla olması her türlü mekanda kullanılabilmesini sağlamaktadır. Keçe malzemesinden üretiliyor olması ses yutma özelliğini arttırmakta, basınç uygulanarak yapıştırılması sayesinde ise düz bir görünüm elde edilmesine olanak vermektedir.

Akustik bir ortam sağlanmak istenilen mekanlarda yankılanma sorunlarının çözülmesi kumaş kaplı panel kullanımıyla sağlanmaktadır. Panellerin üzerini kaplayan kumaş solmaya ve yanmaya karşı oldukça dayanıklıdır. Aşınma gibi sorunlarla karşılaşmayacağınız kumaş kaplı paneller renk ve model çeşitliliğine sahiptir.

Akustik paneller ön ve arka yüzey olarak cam tülüyle kaplı olmaktadır. Dış görünüş olarak değişik renk seçeneklerine sahip olması ve darbelerden etkilenmeyen dayanıklılığı ile her ortama kolaylıkla döşenebilmektedir.

leri çağrı merkezleri, ofisler, toplantı odaları, oditoryumlar, oteller, müzik odaları, kamu binaları, tv stüdyoları, restoranlar, spor salonları gibi büyük ve yankının yoğun olduğu yerlerde kullanabilirsiniz. Böylece ortamda oluşan yankı bastırılarak, mekandaki sesin herkese eşit bir şekilde dağılması sağlanacaktır.Ayrıca akustik ahşap tavan panellerinin arka yüzeyine

kullanılmaktadır.

Renk seçeneği oldukça geniş olan akustik kumaş kaplı paneller, kaplanacağı alanın rengine ve dekorasyonuna ayak uydurabilecektir. Yıpranma ve aşınma gibi kötü durumlarla karşılaşamayacağınız akustik kumaşlar aynı zamanda tozu ve kiri tutmamaktadırlar.

Ahşap ve kumaş kaplı olarak değişkenlik gösteren akustik panel konferans salonları, sinema ve toplantı salonları, elektrik tesisatları, ses ve ışık sistemlerinde tercih edilmektedir. Ahşap duvar paneli gürültüyü emerek, akustik bir ortam yaratmakta, gürültüyü emen özelliğe sahip olan ürünün üzeri delikli ve derzli olmaktadır.