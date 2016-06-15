Allerji Testi Yöntemleri

Birçok insan oldukça farklı maddelere karşı alerji geliştirebilmektedir. Hangi maddelere ve durumlara vücudun tepki verdiğinin anlaşılması için allerji testi yapılmaktadır. Laboratuvarlarımızda gelişmiş tıbbi teknikler kullanılmaktadır ve en etkili test yöntemleri uygulanmaktadır. Bu sayede en doğru sonuca ulaşılmaktadır.

En Doğru Sunucu Veren Cinsel Hastalık Testi

Günümüzün en tehlikeli hastalıklarının birçoğu cinsel yolla bulaşmaktadır. Bu tür hastalıkların teşhisi oldukça önemlidir. Bunun sağlanması için cinsel hastalık testi uygulanmaktadır. Birçok farklı yöntemle uygulanan testler bulunmaktadır.

· Laboratuvarlarımızda en tekili ve doğru sonucu veren gelişmiş tıbbi yöntemler kullanılmaktadır.

· Tüm laboratuvarlarımız ileri teknoloji cihazlar ile donatılmıştır ve alt yapı ona göre oluşturulmuştur.

· Laboratuvarlarımızda sürekli olarak uzmanlar görev almaktadır ve akreditasyon belgesi ile standart belgeleri bulunmaktadır.

İleri Teknikler İle Cinsel Yolla bulaşan Hastalık Testleri