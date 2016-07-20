Amalfi Kıyıları ile Cenneti Deneyimleyin

Bazı yerler vardır ki, hiçbir şey yapmadan öylece oturmak ve doğanın hareketini izlemek istersiniz. Denizin bir başka dalgalandığı, güneşin bir başka battığı, martıların gökyüzünde adeta dans ettiği Amalfi Kıyıları, bu tanım için oldukça uygun bir durak. Deniz ile iç içe olan yerlerin çok daha özgün ve özgür oluşu hiç dikkatinizi çekti mi? İşte Amalfi Kıyıları da, özgürce kendini yaşamak ve hiçlikten keyif almak için var olmuş gibi.

Yunan ve İtalyan esintileri taşıyan Amalfi sahillerinin, lüksü ve doğallığı bir arada sunan nadir rotalardan olduğunu da hatırlatmamız gerek! Güney İtalya’nın sahil şeridi boyunca uzanan Amalfi Kıyıları, insanda ilk bakışta bir masalın içindeymiş hissi yaratır cinsten. Sorrento, Atrani, Minori, Vietri, Praiano, Positano, Ravello, Amalfi ve Salerno gibi daha birçok kasabayı keşfetmenin en kısa yoluysa ivedilikle tasarlanmış bir Amalfi turuna çıkmak.

Birbiriyle benzer ama her biri farklı bir tat sunan bu kasabaların ortak özelliği ise limon kokuları. Limon yetiştiriciliğinin geçmişten bugüne yapıldığı Amalfi kıyılarında, sabundan hediyelik eşyalara, içkilerden sokaklara kadar her şey tatlı bir limon kokusuna sahip. Haliyle en ünlü içeceği de Limoncello adı verilen yüksek aromalı limonata. Tepelerin birinde yer alan kafede, olağanüstü deniz, kum ve güneş manzarasına tanıklık ederken Limoncello yudumlamak ve ardından Amalfi turu yapmak sizin için unutulmaz bir deneyim olabilir.

Amalfi kasabaları arasında bir köprü görevi gören Sorrento’dan başlayabilir ve Vezüv Yanardağı’nın yarattığı olağanüstü manzaraya şahitlik ederek dik yamaçların üzerine kurulmuş olan Positano’ya gidebilirsiniz. Ardından vadi boyunca uzanan rengarenk evleriyle ünlü Amalfi’ye ve Wagner Müzik Festivali’ne ev sahipliği yapan Ravello’ya geçebilir; aynı zamanda Amalfi kasabalarına yakın mesafede yer alan Capri Adası’na da uğrayabilirsiniz. Tarihe merakınız varsa, Amalfi turunuzu daha da genişleterek Pompeii şehrini listenize ekleyebilir ve geçmişin puslu sayfalarını karıştırarak bir şehrin yeniden doğuşuna şahitlik edebilirsiniz.

Akdeniz’in pitoresk manzarasını gözler önüne seren Amalfi Kıyılarına doğru unutulmaz bir tatile çıkmak için hazır mısınız? Güney İtalya’nın incisi Amalfi Kıyılarını doya doya gezebileceğiniz kusursuz bir Amalfi turu için www.redarenatur.com sitesine göz atabilir ve seyahat uzmanınız Red Arena Tur’un sizler için özel olarak tasarladığı Amalfi turuna rezervasyonlarınızı yaptırabilirsiniz.