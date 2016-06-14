Andrea Fulkerson, gerçek manada takdiri hak eden ve annelik sıfatını fazlasıyla yerine getiren bir annedir.

Kızı Savannah Fulkerson’ın 6 yıl önce eve ağlayarak gelmesi üzerine telaşlanan anne, kızının vücudu üzerinde ortaya çıkan yanma ve kızarıklıkları gördüğü anda, bir hekimin yolunu tutmuş ve birbirinden farklı hastalık tanıları ile karşılaşmıştır. Fakat verilen tedaviler hiçbir işe yaramamıştır. Savannah Fulkerson, her güneşin altına çıktığında aynı yanma ve acılar ile eve geri dönmek durumunda kalmıştır.

Çeşitli teşhisler konulan hastalığı kendi çabaları ile ortadan kaldırmak isteyen özverili anne Andrea Fulkerson, Maldivlerde yaşam süren halkın yaşam tarzını araştırmaya koyularak kızının hastalığına tedavi olabilecek mucizevi bir ürünün peşine düşmüştür.

Maldivler araştırması için bizzat ekvatorun hemen dibinde bulunan Maldivlere giden Andrea Fulkerson, burada ünlü Dr. Mahefooza Moosa ile karşılaşır ve kızının güneşe karşı aşırı hassasiyete sahip olduğundan bahseder. Güneşin UV ışınlarından korunmak için neler yapılabileceği konusunda doktorun önemli tavsiyelerinden yaralanır. Bu tip vakalarda Maldivlerde sıklıkla kullanılan ve yeni doğan bebeklerin vücutlarına bol bol sıvanan noni meyvesi yağından bahseder.

Noni meyvesi yağı, adeta mucize niteliğinde bir üründür. Vücuda sürüldüğü andan itibaren bir reaksiyon oluşturarak vücudun bronz bir görüntü almasını sağlamaktadır. Bronz cilt tabakası güneşin zararlı UV ışınlarını önlemekte ve cilt kanserine yakalanma riskini en aza indirgemektedir.

Bu seyahat sonucunda Andrea Fulkerson, Noni Meyvesi ile Kızını Kurtardı ve tarihe geçen bir anne olmayı başardı.