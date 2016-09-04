Ankara Esenboğa Havalimanındaki Oto Kiralama Firmaları

Türkiye’nin başkenti Ankara’da bulunan Esenboğa Havalimanı yılda 10 milyondan fazla yolcu ve yolcu yakınına hizmet veren, oldukça yoğun trafikli bir havalimanıdır. Kısa iş seyahatlerinden, yoğun tatil gezilerine kadar birçok amaç için kullanılan bu büyük alanda ihtiyaç duyulan en büyük hizmet transfer ve araç kiralama hizmetidir. Türkiye’nin başkenti olan Ankara’ya özellikle yaz tatili nedeniyle her gün yüz binlerce insan iş ya da tatil için gelmekte, bu ziyaretlerin çoğu ise hava yolları ile yapılmaktadır. Durum böyle olunca Esenboğa Havalimanı ve Ankara oto kiralama konusunda oldukça yoğun bir merkez haline gelmiştir. İç ve dış hatlar terminalinde 20’ye araç kiralama hizmeti sunan firma bulunmaktadır. Bu durumda önemli olan kişinin ihtiyaçlarına en uygun ve en güvenilir firmayı seçebilmektir.

Esenboğa Havalimanı Transfer Hizmeti

Rent a car firmalarının en çok tercih edilen hizmetlerinden olan transfer hizmeti Esenboğa Havalimanı gibi büyük havalimanları içinde sıklıkla tercih edilmektedir. İnternasyonal yolcuların da çok olduğu Esenboğa Havalimanı oto kiralama hizmetinde olduğu gibi transfer hizmeti konusunda da oldukça gelişmiştir. Havalimanına iniş yaptıktan sonra kalmayı planladığı otel ya da tatil köyüne bir an önce ulaşmak her yolcu için önemli bir konudur. Güvenilir hizmeti uygun fiyatla buluşturan Genç Oto Kiralama firması kişi sayısına göre seçilebilecek olan binek tip sedan araçlar ya da minibüslerle yolcuların arzu ettiği bu transfer işlemini gerçekleştirebiliyor. Bu klasik araçlar dışında üst segment araçla seyahat etmek isteyen yolcuları için de araçları bulunan firma ile özel araç taleplerinin önceden görüşülmesi gerekiyor. Aynı zamanda bu firma yalnızca Esenboğa Havalimanından şehir merkezine hizmet vermiyor. Şehir merkezinden herhangi bir adrese çağrılarak hizmet alınabilen firma müşterilerini en kısa ve güvenli yoldan havalimanına ulaştırıyor.

Genç Oto Kiralama Ankara

Klasik binek araçları ve üst segment açlarıyla hizmet vermekte olan Genç Oto Kiralama firmamız yalnızca araç kiralama değil filo kiralama gibi daha büyük oranlı isteklerinizde de sizlerle. Dönem dönem kampanyalar yaparak kendini geliştiren firmamıza 7/24 verilen telefon numaraları üzerinden ulaşılabilmektedir.