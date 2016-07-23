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Ankara Otelleri İçinde Yükselen Yıldız: Bera Ankara

Ankara Otelleri İçinde Yükselen Yıldız: Bera Ankara

23 Temmuz 2016 Cumartesi 20:30
Ankara Otelleri İçinde Yükselen Yıldız: Bera Ankara
 Ankara Otelleri İçinde Yükselen Yıldız: Bera Ankara

Ailenizle seyahat veya başka bir amaçla Ankara’da bulunuyorsanız geçirdiğiniz zamanı en güzel şekilde değerlendirmenizi sağlayan beş yıldızlı Bera Otel, Ankara otelleri içinde bir yıldız gibi parlıyor. Sizin için sunduğu özel oda seçenekleri, bay ve bayan mescidi, kadın erkek ayrı sauna, hamam imkânları, kuaförü, helal kesim olanakları ile kendinizi bulutların üstünde hissedeceksiniz.

 Tesettür Oteller Rahatlığın Adresi

Tesettür oteller, ailecek tatile çıkmak isteyen ancak denize nasıl girerim, karma havuzlarda su kaydırağını nasıl kullanırım, otelin restoranındaki etler helal kesim mi diye endişe duyan ve bu yüzden tatillerini gönüllerince geçiremeyen muhafazakâr kesim için biçilmiş kaftan. Siz de tatiliniz için bu otelleri tercih ederek endişelerinizi bir kenara bırakabilirsiniz.

5 Yıldızlı Oteller İle Kendinizi Özel Hissedin

5 yıldızlı oteller tercihi olanlar bilir, diğer otel seçeneklerine göre buralarda kendinizi çok daha özel hissedersiniz. Hemen tek tıkla bera.com.tr adresine ulaşarak tatil planınızı yapın, Bera Otelleri’nin sizin için sunduğu imkânları ve 5 yıldız konforunu yaşayın.

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