AÖF Sınav Sonuçları Açıklanması

Bunun yanında direkt olarak dört yıllık bölümler de tercih edilebilmektedir. Açıköğretim sisteminde sınavların yapılmasından bir süre sonra aöf sınav sonuçları internet üzerinden açıklanmaktadır. Her öğrencinin hesabı olan internetteki aöf sitesinden sınav sonuçları ve yerleri açıklanmaktadır.

AOF Sinav Sonuçlari Belgesi

Yapılan sınavlarda dersi geçmek için yeterli notun alınması iki sınav sonunda belli olmaktadır.

· Üniversitelerdeki ara sınav ve yılsonu sınavı sistemi uygulanmaktadır.

· Bu sebeple ara sınav sonucundan sonra yıl sınavı notu da önemli olmaktadır.

· Açıklanan aof sinav sonuçlari ile dersten kalınıp geçildiği yılsonu sınavından sonra belli olmaktadır.

AÖF Sınav Yerleri

Sınavların yapılması örgün öğretimin alındığı okullarda olmaktadır. Yaşanılan il içerisinde en uygun okula sınava gidilmektedir. Bu okul açıklanacak aöf sınav yerleri bilgileri ile öğrenilmektedir. Bu işlem aöf internet sitesinden yapılmaktadır. Açıköğretim konusundaki tüm soruların cevaplarını acikogretimkulubu.com adresindeki internet sitesinden edinmek mümkün olmaktadır.