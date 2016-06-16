AORT KAPAK AMELİYATI HAKKINDA

Aort kapağı kalbin çalışmasında hayati önem taşıyan
muazzam yapılardan birini oluşturmakta. Bu bölgede yaşanacak darlık, özellikle kireçlenme ile beraber ilerleyen yaşlarda insanlar için sorun yaratabilir. Kanın geçiş alanını belli bir süre sonra daraltan etkenler, kanın dışarı pompalanmasını zorlaştırır. İlk başlarda hiçbir belirti vermese bile, kapağın zaman içerisinde işlevini yitirir hale gelmesi, yaşamsal olarak bazı riskleri de beraberinde getirir.
Günde yaklaşık 100 bin kez kasılan kalp
, zaman içerisinde ortaya çıkan bazı sorunlarla birlikte düzenli çalışamaz hale gelebilir. Yorgunluk ve nefes darlığı olarak kendini gösteren belirtilerin dikkate alınması, gerçekten bu konuda çok önemli. Mutlaka tedavi edilmesi gereken bu sorunun, hangi yollarla ve nasıl tedavi edileceği konusunda büyük önem taşıyor. Özellikle kolesterolü yüksek olan insanlarda bu tip sorunların çok hızlı ilerlediğini söyleyebiliriz. Son dönemlerde yapılan çalışmalar Statin grubu kolesterol düşürücü ilaçların da etkisiyle beraber, damarlardaki problemi azaltabilmekte. Çok ilerlememiş olan bu ve benzer rahatsızlıklarda ilaç tedavisinin de mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Kalp ile alakalı sorunlarda, özellikle Aort kapağını ilgilendiren problemlerde, ameliyat çoğunlukla son çare olabiliyor. Her ne kadar bilim bu konuda ağırlıklı olarak çalışmalarını yürütse de bugüne kadar geliştirilmiş operasyon tekniklerinin, olumlu sonuç alma konusunda insanlara çok önemli avantajlar sağladığını görüyoruz.
Genellikle açık kalp ameliyatı
ve bunu izleyen süreçte, kalp kapakçığı ameliyatı
ile kalp kapağının kesilip çıkarılması yapay kapağın dikilmesi ile birlikte, en çok tercih edilen tedavi yöntemlerinden birini görmemiz mümkün olabilir. Bu sorunların belirlenmesi ve tetkik konusundaki hassasiyetler, doğru teşhisin önünü açmakta. Doğru teşhisin ise zamanında yapılan operasyonlarla hayat kurtardığı unutulmamalı. Aort darlığı olup da hiçbir şikâyeti olmayan hastaların bulunduğu da çok iyi biliniyor. Aslında fazla belirtiler ön plana çıkmadıysa, bu konuda ameliyat süresinin de henüz dolmadığını anlamak mümkün. Hastanın belli şikâyetleri olmaksızın, Aort kapağına cerrahi müdahalenin çok gerekli olmadığını söyleyebiliriz. Bazı durumlarda belirtiler muayene sonucunda daha net bir şekilde ortaya çıkarken, Aort darlığı sorununun sinsice ilerlediği de biliniyor. Eğer kalp ile alakalı, sıkışma, daralma ve ağrı şikâyetiniz varsa, uzman bir doktora başvurmanız, sağlığımız açısından gerçekten çok önemli olabilir.
Detaylı bilgi için Türk Kardiyoloji Derneği
ve Prof. Dr. Cem ALHAN
web sayfalarını inceleyebilirsiniz.
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