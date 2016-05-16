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Araç Kiralamak Artık Çok Kolay!

Araç kiralamak ciddi bir iştir. Bu nedenle İstanbul rent a car uzman ekiplerden kurulu kadrosu ile sizlere profesyonel bir hizmet sunuyor.

16 Mayıs 2016 Pazartesi 00:11
Araç Kiralamak Artık Çok Kolay!
 Araç kiralama alanında yaşanan gelişmeler sayesinde artık sizde internet üzerinden online başvurularda bulunabilir ve hızlı bir şekilde ihtiyacınız olan araçları kiralayabilirsiniz. Otocar sahip olduğu tecrübesi ve uzman personelleri ile sizlere Türkiye’nin dört bir yanında hizmet sunmayı başarıyor. Sizde internet ve telefon aracılığı ile firma personellerine ulaşabilir ve ihtiyacınız olan araçları kiralayabilirsiniz.

Araç kiralamak ciddi bir iştir. Bu nedenle İstanbul rent a car uzman ekiplerden kurulu kadrosu ile sizlere profesyonel bir hizmet sunuyor.

Filoda bulunan tüm araçlar detaylı olarak güvenlik kontrollerinden geçmekte ve sadece testleri geçen araçlar İstanbul havalimanı araç kiralama farkı ile sizlere sunulmaktadır.

Sadece İstanbul içerisinde değil aynı zamanda Ankara’da da araç kiralamak istediğinizde Ankara airport araç kiralama ile iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.

             Siz daha uçaktan inmeden aracınız havalimanına getirilecek ve sizlere teslim edilecektir. Bu sayede sizde istediğiniz yere rahat bir şekilde ulaşabileceksiniz. Araç kiralamak ve personellerden detaylı bilgi almak için sizde www.otocarrental.com linkine tıklayabilir ve iletişime bilgilerine ulaşabilirsiniz.

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