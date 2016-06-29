Farklı biçimler ile karşımıza çıkan özel güvenlik önlemleri içinde araçların da trafikte sorunsuz olarak seyir etmeleri önemli bir faktördür. Bu neden ile devlet yetki verdiği özel kurumlar aracılığı ile araçları düzenli olarak denetimden geçirerek, akışın doğru şekilde sağlanmasını gerçekleştirmektedir. Özellikle ülkemizde gerçekleşen son düzenlemeler sayesinde

araç muayene

işlemleri çok daha ciddi bir şekilde gerçekleşiyor. Bu durumun etkin denetime tabi olması ile trafik kazalarında araçlarda ki sorunların artık etmen olması ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.

Sizler için sunulan bu farklı ve özel sistemlerde muayene işlemleri tek bir firma eliyle tüm yurt genelinde yapılmaktadır. Öncelikli olarak egzoz muayenesi yapılarak işlemler için başvuru yapabilirsiniz. Genel olarak kavramsal bir şekilde karşımıza çıkan bu uygulama ile sizler de güvenli şekilde araçlarınızı kullanabilirsiniz. Bu denetimler araçların cinsi ve yaşı baz alınarak periyotlar halinde gerçekleşmektedirler. Bu neden ile yapılan işlemlerin belli zaman ve süreçleri vardır.

Araç sahipleri düzenli şekilde ve sürelerinde bu muayene işlemlerini yaptırmak zorundadırlar. Aksi durumda trafikten men ya da trafik cezası ile karşılaşabilirler. Aracın kontrolleri sağlandıktan hemen sonra TÜVTÜRK sistemi üzerinden online araç muayene randevusu alınabilmektedir. Bu şekilde zaman kaybetmeden muayene randevunuzu alabilirsiniz. Ayrıca aracınız ile birlikte randevu saatinde 15 dakika öncesinde alanda bulunmanız gerekir. İşlemlerinizde sorun oluşur ve denetimi geçemezseniz size ek süreli vize verilir ve belirtilen tarihte işlem yenilemeniz için randevu verilir.