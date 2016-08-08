Askerlik Celp Dönemi Sorgulama

Askere gitmeye karar veren kişiler yıl içerisinde yalnızca belirli dönemlerde askere alınıyorlar. Bu dönemler yıl içerisinde ilk olarak Şubat ayı oluyor. Şubat ayı gelmeden önce şubelere başvurarak tecilini bozduran kişiler, Şubat ayında talebe göre askere alınıyor. Bu aşamada kişiler, eğer üniversite eğitimi de almışlarsa yedek subaylık şansları oluyor. Şubat ayında yaşanan talebe göre kişiler kısa dönem er ya da yedek subay olabiliyor. Bu yıl içerisinde ki tüm celp dönemlerinde gerçekleşebiliyor. İkinci celp dönemi olan Mayıs ayında da çok sayıda kişi askerlik hizmeti için başvuruda bulunuyor. Askerlik Celp Dönemleri arasından seçim yapılırken birçok farklı etmen göz önünde bulunduruluyor. Askerliği bitirdikten sonra ki dönüş tarihleri bu anlamda önemli oluyor. Bunun yanı sıra askerliklerini geçirecekleri mevsim de çok önemli oluyor. Yaz aylarında askerlik yapmak isteyen kişiler genel olarak Mayıs celbini tercih ediyor. Bunun dışında kış aylarını kapsayan Kasım ve Aralık gibi askerlik celp dönemleri de sıcağı sevmeyen ve kış aylarında askere gitmek isteyen kişilerin tercihi oluyor.

Bazı durumlarda iş ya da yaşam şartları kişilerin belirlenmiş olan dönemlerde askere gitmesini öngörüyor. Bu aşamada kişiler kendi tercihleri ile askerlik şubesine başvuruyor olsa da ilk celp döneminde gitme şartları bulunmuyor. Genellikle Kasım celbi için başvuruda bulunan kişilerin askerlik hizmetleri Aralık ayına sarkabiliyor. Arasında yalnızca 1 aylık bir süre olduğu için bu sarkma çok etkili olmuyor. Ancak Şubat ayını kaçıran kişiler Mayıs ayında askere gidiyorlar ve bu durum sebebiyle de büyük bir boşluk oluşuyor. Ancak bu süreç içerisinde askerlikleri biten kişi sayısı da çok olduğu için TSK da asker alımlarını yoğun tutuyor. Çok fazla bu dönemde sekmeler yaşanmıyor. Celp dönemlerinin belli olmasıyla birlikte Askerlik Yeri Öğrenme işleminin de sonucu görülebiliyor. Askerlik yeri sorgulama işleminde kişiler atandıkları acemi birliklerini öğreniyorlar. Kısa dönem er olarak görev yapan kişiler ustalık birliklerini de bu aşamada öğrenme fırsatı buluyor. Uzun dönem askerlik yapacak kişiler ise acemilik eğitimleri biterken gidecekleri usta birliklerini öğreniyorlar.



Acemilik ve ustalık birliklerini öğrenen kişiler www.askerliksorgulama.org adresinden birlikler hakkında bilgi toplayabilirler. Site içerisinde birliğe ulaşım, hava şartları, birliğin zor aşamaları, sunulan sosyal imkanlar, izinler ve yakınları ile görüşme imkanları gibi çok sayıda bilgi bu site üzerinden veriliyor. Sitede bu bilgiler ana sayfa üzerinden geçilebilen alanlarda okuyuculara sunuluyor.