Azerbaycan’ın Bağımsızlığının 25. Senesi

18 Ekim 1991 yılında eski Sovyetler Birliği’nden ayrılan Azerbaycan’ın bağımsızlığının yirmi üçünde senesi kutlandı. Azerbaycan Derneği ile beraber Wall Street’in ortaklaşa düzenlediği kutlama Bowling Green Park’ta Azerbaycan BM Daimi Temsilcisi Yaşar Aliyev, Türkiye New York Başkonsolos Yardımcısı Reyhan Özgür, Azerbaycan New York Derneği Başkanı Ercan Yerdelenli, ve Türk ve Azeri toplumu üyeleri katılmıştır. Bu haber şöyle yansımıştır:

Amerika’nın ve Azerbaycan’ın milli marşları çalındıktan sonra konuşma yapan Dernek başkanı Ercan Yerdelenli, bağımsızlığın 23.yılını Türk toplumu ile birlikte kutlamaktan büyük onur duyduğunu dile getirdi. Yerdelenli konuşmasından daha sonra milli marş okunurken bayrak çekme törenine katıldı. Bayrak çekme töreninden sonra Azerbaycan BM Daimi Temsilcisi Aliyev, 90’lı yıllardan beri bağımsızlık kutlamalarını geleneksel bir hale getirdiklerini belirtti. Aliyev, Gelecek nesillerin Amerikada yaşayan Azeri vatandaşlarımızın, Türk birliği dostlarımızın bu geleneği devam ettirmelerini istiyorum. Büyük Azerbaycan’ın bugün büyük bayramıdır. Hepinizi tebrik ediyorum dedi.

Şahbanlı ise açıklamalarını resmi gazetede bugün böyle dile getirdi. Tarih bizi defalarca kitaplara konu etmiştir. Bu bağımsızlığı kazanmak ve korumak oldukça zordur. Gerekirse savaşlara hazırlıklı olacaksın gerekiyorsa her çileye ve sıkıntıya katlanacaksın. Bir yüzyılda iki defa bağımsızlığını kazanan milletimiz uzun yıllardan beri istediği özgürlüğe kavuştu. Hem siyasi hem de ekonomik açıdan dünyanın güçlü devletleri arasına giren Azerbaycan dünya da başarılı lider konuma ulaştı. Bu bölgede büyük ölçekli bir çalışma olduğunda bizim katılımımız ve onayımız çok büyük rol oynuyor dedi.

Son olarak Azerbaycan’ın özgürlüğü ve toprağı uğrunda mücadele ettiği tarihten bu yana kahramanlık sayfası gibi eklenen bugünü bizimle paylaşan herkesi selamlıyorum. Buradan bir daha Azerbaycan ve Türk kardeşliğini de kanıtlamış bir şekilde yerimi alıyorum kardeşliğimiz asla bozulmayacaktır diyerek son sözlerini toparlıyor sayın Şahbazlı. Türk ve Azeri bayrakları ile halay çekerek kutlama sona ermiştir.

http://www.karar.com/