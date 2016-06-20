Muskalar ve büyüler için medyumluk yapan, astroloji uzmanı, bilimsel veri, metafizik gibi konulara girmiyoruz. Dine bağlı bir toplumuz basit olaylarla olmaz muska büyü işleri. Allah’ın verdiği aklı, ilmi, beyni onun yolunda ilerleyen kişilerinde desteklemesiyle bir takım dualar ile birlikte bağlama muskası gibi işlemlerin hayat bulduğunu biliyoruz, görüyoruz ve bazen de tanık olabiliyoruz. İnsanın en büyük yardımcısı Allah’tan sonra dualardır, dua dışında yapılacak işlemler elbette var fakat yuvayı kurtarmanın günahı olduğunu düşünmüyoruz.

Bağlama muskasının süreçleri 1 hafta falan olabiliyor sorundan soruna değişiklik gösterebilir bu zaman ve süreç. Bir çok sorun için muska yapılabilir bu sorunlar; sevenleri kavuşturmak, aşık etme, evliliği kurtarma gibi bir çok sorunu sıralayabiliriz. Eğer birini kendinize aşık etmek için yapmanız gereken bağlama büyüsü için güvenilir bir hoca bulmaktır. Bulduktan sonra hem kendi resmin hem de kendine aşık etmek istediğin kişinin resmi olmalıdır. Üzerine Ya Mülaki yazılacak bunu şahsın kendisi yazmalıdır sonra fotoğrafları yan yana koyup 41 defa Ya Mülaki okumanız gerekir. Ezberden değil kâğıttan okumanız gerek. Bu işlemler aşk büyüsünün bir kısmıdır. Geri kalan işlemleri çalıştığınız hoca ile yapacaksınız, daha yapılacak birçok işlem vardır.

Bu işlemi gerçekten isteyerek ve inanarak yapmalısınız eğer inanarak ve isteyerek yapılırsa isteğiniz olacaktır istediğiniz kişi size aşık olacaktır. Bu işlemleri yaparken çok dikkatli ve titiz olmalısınız, süreç bittikten sonra mutlu olacaksınız.