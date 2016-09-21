Bahis Siteleri Tarafından Verilen Bonuslar Nelerdir?

Bahis siteleri, daha fazla üye sayısına ulaşmak, site içerisinde geçirilen vakti uzatmak, bahislere ve oyunlara katılımı sağlamak maksadı ile çeşitli başlıklar ve oranlar da bonus dağıtımı yapmaktadır. Bahis şirketleri tarafından verilen bonuslar, üyelere sunulan ve parasal değeri olan ödüllerdir. Bahsedildiği gibi temel amaç, sitelere üye olunmasını sağlamak ve oyunlara ya da bahislere katılım oranını arttırmaktır. Her bahis sitesinin farklı oranlar ve miktarlarda bonusları bulunmak ile birlikte, verilen bonuslar genelde aynı isimler ile anılmaktadır. İlk üyelik bonusu, kayıp bonusu, kombine bonusu, para yatırma bonusları, discount bonusu, rake back bonusu ve benzeri başlıklara tüm bahis siteleri içerisinde rastlamak mümkündür.

Bahis Siteleri Tarafından Verilen Kombine Bonusu Ne Anlama Gelmektedir?

Bahis siteleri tarafından üyelere verilmekte olan kombine bonusu, spor bahislerine katılımlarda verilen bir bonus çeşididir. Üyelerin bu bonusu elde edebilmesi için spor bahisleri ya da canlı bahisler üzerinden kupon yapmaları gerekmektedir.

Yapılacak kuponlar ile ilgili maç sayıları ve oranlar bütün bahis sitelerinde paralellik göstermektedir. Üyelerin bahis şirketleri tarafından verilen bu bonusu elde edebilmesi için, minimum 4 maçın yer aldığı bir kupon yapmaları gerekmektedir. Ayrıca, genel kural olarak, 4 maçlık bir kombine kupon yapıldığı takdirde, her bir maçın oranının en az 1,50 olması talep edilmektedir. 1,50 oranlı ve en az 4 maçlık bir kombine kupon yapıldığında, alınabilecek bonus oranı genelde %10 seviyelerindedir.

Kombine kuponlardaki maç sayısı arttıkça ve spor bahislerinin içerisine canlı bahis seçeneği eklendikçe, verilen bonusun oranında da artış olmaktadır. Oran 4 maçlık bir kombine kuponda %10 iken, 10 maç ve üzerindeki kombine kuponlarda %50 ve hatta daha üst seviyelere çıkabilmektedir. Belirtilen orandaki bonusların alınabilmesi için oynanmış olan kombine kuponların tutması gerekmektedir. Kuponlar tutuğu takdirde üyeler bonuslarına kavuşabilmektedir. Bazı bahis şirketleri tarafından verilen, kombine bonusu oranı %100’e ve parasal değeri 1.000 Türk lirasına kadar çıkabilmektedir. Belirlenen parasal değerler, bir gün içinde verilebilecek maksimum değerler olarak sabitlenmiştir.

Bahis Siteleri Tarafından Verilen Kayıp Bonusu Ne Anlama Gelmektedir?

Kayıp bonusu, spor bahisleri açısından incelenecek olunur ise, yapılan kuponların kaybetmesi halinde, yaşanan kayıpların karşılanması maksadı ile verilen bir bonus çeşididir. Üyelerin bahis şirketleri tarafından verilen kayıp bonusundan yararlanabilmesi için, site hesaplarına belirlenen limitlerde para yatırmış olması temel kuraldır.

Ayrıca, yatırılan paranın tamamının spor bahislerinde kullanılmış ve kaybedilmiş olması da gerekmektedir. Kayıp yaşandığı takdirde, bonus devreye girmekte ve bahis siteleri tarafından belirlenen oranlarda yaşanan kayıpların belli bir miktarının karşılanması hedeflenmektedir. Siteler tarafından verilen diğer bonuslarda olduğu gibi bu bonus çeşidinde de, genel kurallar ve şartlar bulunmaktadır. Belirlenen şartlar arasında bonusun nasıl talep edileceği, yatırılacak minimum para miktarı, bonusun çevrim şartları, bonusun oranı ve parasal değeri gibi hususlar bulunmaktadır.

Bonusların talepleri genelde canlı yardım hatları üzerinden gerçekleşmekte olup, bazı siteler belirlenen şartlarda kupon yapılıp kayıp yaşandığı takdirde, bonusları otomatik olarak hesaplara eklemekte, bazın siteler ise, talep işlemlerinin elektronik posta aracılığı ile yapılmasını istemektedir. Güvenilir ve güçlü hizmet sunucuları olarak bilinen bahis siteleri, kayıp bonusları için çevrim şartını aramamaktadır. Eğer bonus ile bir kazanç elde edilir ise, bonus miktarı çekim talebinde üyelerin hesaplarından düşülmektedir. Kayıp bonusundaki en önemli kural ise, üyelerin sitelerden bonusu talep edebilmesi için, her hangi bir bölümde bakiyelerinin bulunmaması gerektiği ve devam eden kuponlarının olmamasının gerektiğidir.

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