Bahyezen Tesettür Elbise Modası

Günümüzde tesettür elbise modasında o kadar çok çeşit var ki. Hele ki 2016 sezonuyla bu çeşitlilik daha da artıyor. Göz zevkimizin de cebimizin de gönlümüzün de rahatça kabullenerek beğenerek alıp giydiğimiz bu elbiseler bir harika.

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2016 yazın renklerinde tesettürde de mürdüm, bakır ve pudra renkleri yeniliğin ötesinde, harika görünüyor. Bu tesettür elbiseler sizi;

· katıldığınız akşam yemeğinde,

· aile toplantılarında,

· yakınlarınızın özel anlarında dilediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz.

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