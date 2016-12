Bakliyat Tüketmenin Faydaları

17 saate yakın oruç tutmak gerçekten hiç de kolay değildir. Yediğimiz yemekler, içtiğimiz içecekler birçok sebebi vücudunuzun susuz kalmasına, aç kalmasına da neden olmaktadır. Örneğin bazı insanlar da salıp yapmama mersin escort bayan alışkanlığı var. Aslında sahur yapmak vücudunuza çok faydalı bir şey. Sahurda yediğimiz yiyecekler, içtiğimiz içecekleri günboyu bizim ayakta durmamızı sağlayan en büyük gıdalardır Ama bazı insanlar sahura değil de yiyeceklerini bilmiyorlar ki bu gerçekten büyük bir problem. Vücudu uzun süre tok tutan gıdaları tüketmeniz gerekir. Sahurda gazlı içecek, şekerli içecekler içmek yerine açık bir çay ya da bol su içmemiz gerekir. Ama içtiğimiz su soğuk olmamalıdır. Normal soğuk olmalıdır. Eğer bir şeyler yemek istiyorsanız protein açısından zengin olan gıdaları tercih etmelisiniz. Protein açısından zengin olan gıdalar şunlardırKırmızı ve beyaz et grubu. Bakliyatlar yumurtaBazı mersin escortbayan içerisinde bu, bu besinlerin içerisinde bol miktarda protein vardır. Ve protein, bizi uzun süre tok Tutan ve vücudumuzun ihtiyacı olan besin kaynağıdır. Özellikle bakliyatları düşük protein açısından fazla zengin olduğu için uzun süre tok tutarlar. Et yemeyen bir insansanız veya vejeteryan sanız burada yumurta veya bakliyatlar yemenizi tavsiye ederiz. Ama bu gıdaları pişirirken dikkat etmeniz gereken unsurlar vardır. Çok salçalı ve çok yağlı ve çok tuzlu yapmamalısınız Çünkü fazla tuz, sizi akşama kadar yapacaktır ve vücudundaki o zaman suyu tutup kendine çektiği için sizi susuz bırakacaktır. Fazla yağlı ve salçalı yediğiniz takdirde midenizde yanmalar meydana gelecektir. Midenizde mersin escort bayan anı sırasında, uyanması, resim yapmanın yanısıra ekşimeye veya mide bulantısı şikayetleri de olacaktır. Bu yüzden bakliyatların haşlama yöntemiyle yapılmasıHatta içerisinde yeşillikler de koyarak hem daha sağlıklı hem de tok tutucu bir yemek yapmış olursunuz. Bu özelliklerin, nohut ve yeşilMercimeği tercih ettim. Bu iki besinde fazla tok tutucudur ve mideyi rahatlatan en güzeli yiyeceklerdendirBununla beraber yumurta da yiyebilirsiniz. Yumurtanın beyazı ve sarısını ayrı ayrı besin değerleri vardır. Bu besin değerleri, vücudumuzun ihtiyacı olan büyük besin değerleridir ki bir yumurtadan karşılamak çok kolaydır. Eğer çocuklar oruç tutmak isterlerse de kırmızı et ve bakliyat yedirinBu hem çocuklar için çok yarayışlı olacaktır hem de uzun süre tok tutacaktır. Bu tür gıdaları genellikle sıvı tüketmeye özen gösterin. İftarda daha hafif olan çorba gibi veya sadece haşlama sebzeler yiyin. Ve bol su içmeye özen gösterin.