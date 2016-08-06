Barisol Tavan Modelleri Çeşit Zenginliği İle Farkını Gösterir

Ünlü tasarımcılar, iç mimarlar ve dizaynırlar yıllardır vazgeçemedikleri Barisol tavan modelleri arasından yaptıkları seçimleri, uygulama yaptıkları mekanda kullanırken, mekana tasarım olarak getirisinin yanında, uzun yıllar dayanıklı ve bozulmadan kalabilecek bir ürün seçmenin verdiği güveni de yaşarlar. Barisol tavan modelleri, her biri konusunda uzman, profesyonel uygulamacıların fikirleri ile beslenen tasarımcıların imzasını taşımaktadır.

Barisol Tavan Fiyatları Detayları Yansıtır

Barisol tavana uygun ödeme koşulları ile bütçenizi yormayan taksit seçenekleri ile sahip olabilirsiniz. Ürünün amortisman değeri olarak diğer gergi tavan sistemleri ile karşılaştırıldığında da yine avantajlı bir noktada yer alan Barisol tavan fiyatları, ana malzemesinden yan unsurlarına kadar tek tek fiyatlandırılarak çıkartılmaktadır. Firma tarafından yapılan fiyat teklifinde, hangi kalemin kaç liraya mal olduğunu görerek seçiminizi yaparsınız.

Yenilenen Tavan Modelleri Sizi Bekliyor

Barisol markası, sadece uygulama kalitesi, zamanında teslim ve kaliteli işçiliği ile değil, aynı zamanda çok kısa sürelerle yenilediği tavan modelleri koleksiyonu ile de rakiplerinden bir adım öndedir. Ürün yelpazesinde yer alan modellerle bazen tavanınızda bir gökyüzü oluşturabilir, bazen kendinizi çiçekler, ağaçlarla dolu bir doğanın içinde bulursunuz. Tercih tamamen size kalmış. Tavan modelleri arasında seçim yapmak istiyorsanız barisoltavan.com size fikir verebilir.