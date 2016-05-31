Başlıca Özellikleri ile Yay Çeliği

Firmamız, yüksek kalitede ve uygun kullanımın yönünde öncü olan yay çeliği üretimine sahiptir. Üretilen yay çelikleri, kendisinden beklenildiği gibi sağlam bir yapı ile iyi esneklik özelliklerine sahiptir. Bu şekilde kullanıldığı alanlarda hiçbir sorun çıkartmadan gerekli görevi yerine getirerek; üretim amacına hizmet etmiş olacaktır. Yay çeliğinin yapımında dikkat edilmesi gereken birçok husus olup, firmamız tarafından her birine dikkatle uyulmaktadır.

16mncr5 Hakkında Malumat

Sementasyon çelikleri grubuna dahil olan 16mncr5 , yüzey olarak sert ve aşınmaya dayanıklı olan fakat çekirdekte ise yumuşak ve tok özellikler göstermesi gereken alanlarda kullanılan alaşım çeliğine verilen addır. Bu çelik, genel olarak: aktarma organ parçalarında, kardan yuvasında ve dişli çark gibi bölgelerde fonksiyonel hale gelmektedir.

Otomat Çeliği Özellikleri

Firmamız yüksek kalitede ürettiği otomat çeliği ile gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarlarına ürün temin etmektedir. Çatlak kontrolleri noktasında %100 dikkatte bulunan firmamız, üzerine düşeni yaparak; sizlerin en kaliteli malzemeye ulaşmanızı sağlamaktadır. Otomat çeliğinin yüksek talep görmesindeki nedenler:

· Yüksek seviyedeki kesme hızı.

· Oldukça iyi düzeydeki yüzey kalitesi.

· Kesim işleminin rahatlığından dolayı gelen enerji tasarrufu.

· İşleme süresince tasarruf edilmesi.