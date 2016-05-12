Bayanlara Söylenecek En Güzel Çıkma Teklifi Sözleri

Erkekler ya da bayanlar birbirleri olmadan yaşamlarını sürdüremez aslına bakarsanız birbiriyle yan yana durduklarında pek kıymetlerini bilmiyor olsalar da ayrı düştüklerinde aslında onlara ne kadar ihtiyacı olduğunu da çok iyi anlarlar. Bizler biliyoruz ki çıkma teklifi konusunda erkekler biraz zayıf yani karşısındaki bir bayana nasıl sözler edeceklerini kesinlikle bilemez. Ancak bir bayanla konuşurken öyle güzel sözler vardır ki kadının neredeyse ayaklarını yerden kesebilirsiniz. Bir kadın için en önemli şey kendisine iltifat edilmesidir yani kadına yaklaşırken ona iltifat edici güzel sözler söylediğiniz de yolu yarılamış bile olursunuz. Elbette ki bu her şeyin çözümlendiği anlamına gelmez ancak sizinde iyi bir adım atmış olmanıza olanak sağlar.

Erkeklerin çıkma teklifi sözleri noktasında çok iyi olmadıklarını söyledik çünkü bunu yakından da görebiliyoruz her erkek karşısındaki bayana yaklaşırken onun duymak istediği sözleri değil aksine onunla konuşmuş olmak ve işi oldu bittiye getirmek için çabalar bu başlı başına bir yanlış girişimdir oysaki karşısındaki bayana onun saçlarının güzelliğinden kıyafetinin şıklığından gözlerinin can alıcılığından bahsetmiş olsa ona alacağı hediyeden daha anlamlı gelecektir.

Kadınlar erkeklere göre daha ince eleyicilerdir. Erkek ise düz mantık şekilde hareket eder ve direk olarak sonuca odaklanır kadının yanına giderken aklında onun kendisinin teklifini kabul edip etmeyeceği ederse ne olacağı vardır. Ancak kadın ise bu noktada erkeğin ona nezaketinden tutunda bakımlı olup olmadığına varıncaya kadar her şeyi baştan aşağı süzer üstelikte bunu öyle bir yapar ki ne olduğunu bile anlamazsınız dakikalar içerinse sizi çözer.

Bu yüzden bir bayana yaklaşırken mutlaka kibar olup daha önce kafanızdaki kelimeleri de toparlamanız gerekir çünkü kadınlara söyleyebileceğiniz birbirinden güzel çıkma teklifi sözleri vardır. Unutmayın ki sizin bir bayana yaklaşırken ki amacınız yalnızlığınızı paylaşmak ve onunla bir bütün olmak olacak bu yüzden ona çok iyi değer vermeli ve ona hak ettiği sözleri mutlaka söylemeniz gerekir aksi takdir de sizin vermiş olduğunuz değeri hiçbir şekilde anlamayacaktır.

Kaynak: http://www.cikmateklifi.org/cikma-teklifi-sozleri/en-guzel-cikma-teklifi-sozleri.html