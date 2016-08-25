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Bebeğinize Göre Bir Mama Sandalyesi Seçin

Bebeğinize Göre Bir Mama Sandalyesi Seçin

25 Ağustos 2016 Perşembe 19:37
Bebeğinize Göre Bir Mama Sandalyesi Seçin

Bebeğinizi evde tutmanız zorlaştıysa ona bir mama sandalyesi alabilirsiniz. Renkli, sevimli karakterli sandalyeler bebeğinizin çok hoşuna gidecek. Emniyet kemeri sayesinde de düşme ve kayma riskini ortadan kaldırabilirsiniz. Yemek yerken huysuzlaşan bir bebeğiniz var ise ona sallanan mama sandalyelerinden birini de seçebilirsiniz. Tekerlekleri sayesinde kolayca hareket ettirebilir ve isteğiniz yere taşıyabilirsiniz.

Navigasyon Cihazı İle Adres Sorma Devri Bitti

Özel aracınızla seyahate çıkacaksınız ama yolu ve ne yapacağınızı da bilmiyorsanız bir navigasyon cihazı alabilirsiniz.

·        Gideceğinizin yerin adresini girmeniz sizin için yeterli olacak.

·        Adresi girdikten sonra, cihaz sizi sesli olarak yönlendirecek ve ulaşmak isteğiniz yere kolayca varacaksınız.

·        Uydu görüntüleriyle çalışan bir sistem olduğu için sizi trafiğin yoğun olduğu yerlerden uzaklaştıracak, açık yollardan götürecektir.

Koşu Bantları İle Bir Yerlere Varın

Kilo vermek, sıkılaşmak ya da daha şekilli bir vücuda sahip olmak isteyebilirsiniz. Yeterli zamanınız yok ise ereyon.com.tr adresi ile kendinize koşu bantları modellerinden birini seçebilirsiniz. Evde dileğiniz zaman kullanabilir, istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz.

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