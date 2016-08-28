Bebek Oyuncakları Alırken Nelere Dikkat Edilmeli

Oyuncaklar piyasa koşullarında ve internet adreslerinde yaş ve cinsiyet durumuna göre satılır. Her yaş grubunda olduğu gibi özellikle de bebeklere uygun oyuncak alırken daha dikkatli olunmalıdır. Çünkü bebekler algı ve bilgi yeteneği çok fazla olmadığı için satın alınan oyuncakların ağızlarına götürmeleri muhtemeldir. Bu nedenle de satın alınacak oyuncakların kanserojen etkisi taşımaması için kaliteli ve sağlam ürünler alınmalıdır. Birçok ebeveynler çocukların başarılı hareketleri neticesinde teşvik etmek amacıyla oyuncak hediye ederler.

Bebek oyuncaklarının çocuklar üzerinde sağladığı etkiyi zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal olarak değerlendirmek gerekir. Bebek oyuncakları fiziksel etki olarak ince ve kaba motor becerileri, duygusal ve denge koordinasyonu sağlar. Zihinsele gelişime sunduğu katkılar merak ve keşfetme, hayal etme ve yaratıcılık, düşünme ve problem çözmedir. Duygusal ve denge koordinasyonunda oyuncağın etkisi paylaşım ve yardımlaşma, dinleme ve iletişim, kendini ifade etme ve özgüven, güven ve mutluluk hissini verir.

Bebek Oyuncaklarında Hassas Cilt Yapısı

Bebekler hassas cilt yapısına sahip oldukları gibi bünye olarakta son derece zayıftır. Bu nedenle bebeklerin kullanacakları oyuncakların özenle seçilmesi gerekir. Alelade yerlerden alınacak bebek oyuncaklar bebeklere faydanın dışında zarar verir. Bebek oyuncaklarının markalı olması kullanım ömrü ve güvenliği açısından önemlidir. Kaliteli ve markalı oyuncaklar almak isteyen tüketiciler internet üzerinden oyuncak satışı gerçekleştiren firmaları tercih ederler. Firma bulma konusundaki problem internet üzerinden yer alan arama motorları kullanılarak giderilebilir. Bebek oyuncakları başta olmak üzere diğer oyuncak türlerin görmek ve almak isteyen tüketiciler armaganoyuncakları.com.tr internet adresini ziyaret ederler.

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