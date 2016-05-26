BEL VE BOYUN FITIĞI NASILOLUŞUR?

Bel ve boyun fıtığı birbirine benzer bir fıtık türü olup ağrılı bir hastalık türüdür. Genellikle ağır işler ve düzensiz ters hareketler sonucunda meydana gelen bir rahatsızlık türüdür. Bu tür hastalığın sebepleri kollarda ve bacaklarda şiddetli ağrılar oluşmakta kasılma ve uyuşmalar meydana gelmektedir. Bu nedenle kişiler de hareket etme etkilerini kısıtlayarak insanlarda olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Bel fıtığı tedavisi hatalık oluşması ile ağır iş yükünde çalışanların karşılaşma olanağının yüksek olduğu bir durumunda yapılır. Omurlar arasında bulunan diskler sıkışarak omurlar arasından geriye ve öne taşması sonucunda meydana gelmektedir. Bu durum genel olarak kişilerin dengesi ağırlık kaldırmaları, ani harekette bulunmaları sonucunda bel ve boyun fıtığına maruz kalmaktadırlar.

Devamlı çalışan kişiler bu türü durumlarla karşılamamak için taşıyacakları bir cismi ayaklardan destek alarak düzenli ve bilinçli kaldırması sonucunda bu tür ağrılarla karşılaşmamaktadırlar. Bel ve boyun kişileri ayakta tutmada vücuttaki en önemli bir denge dayanağı olmasıyla birlikte bu rahatsızlıklardan herhangi birini yaşayanlar hareket etme olanağını kısıtlayarak kişilerin iş yapmalarına dahi engel olmaktadır. Bu yüzdenboyun fıtığı tedavisi gören kişiler, bu tür durumlarla karşılaşmadan önce tedbirli bir şekilde çalışma hayatı geçirerek dengesiz bir harekette bulunmadan kontrollü bir şekilde iş yapmaları bu tür durumların ortaya çıkmasına engel olmaktadır. Bu hastalığa düşen kişiler tedbirlerini almadıkları takdirde durum ileri bir boyut kazanarak hastaları yatağa kadar mahkûm etmelerine sebep olarak kişilerde hareketsiz kalma ve herhangi bir iş yapmaya engel olmasına sebep olmasıyla birlikte psikolojik olarak da hastanın çökmesine neden olmaktadır.

Bu tür rahatsızlıkları fark eder etmez hastalar en yakın tıp kurumuna gidip kontrollerden geçerek öneriler dikkate alınarak uygulanması sonucunda bu durumu ortadan kaldırmak çok kolay bir durumdur. Marmara Ağrı Merkezi fıtık tedavisinde hastalar gereken tedaviyi özenle uygulamaktadır. Şayet bel ve boyun fıtığı rahatsızlığının üstüne düşülmediği takdirde ileri derecelere ulaşarak kişilerde ciddi ameliyatlar geçirmelerine neden olmaktadır. Olayın u tür ciddi bir duruma varmaması sakatlık riskine kadar ilerlememesi açısından doktorların önerisi altında düzenli tedavi sistemleri uygulamalarına dikkat edilmesi takdirde bu tür ciddi vakalara maruz kalmadan önlenmesi mümkündür.