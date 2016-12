Özellikle yaz aylarında büyük bir problem olarak karşınıza çıkan tüy ve kıl problemini çözmek artık çok daha kolay. Vakit alan, acı veren ve cilt üzerinde tahrişe yol açan ağda, sir ağda, epilasyon cihazı, lazer epilasyon, ip, cımbız gibi yöntemlerden artık kurtulabilirsiniz.

Bella A.G tarafından piyasaya sunulan Bella Hair Removal ile kıl ve tüylerinizden kurtulmak artık çok kolay. Yalnızca 1 dakikanızı ayırarak vücudunuzdaki tüm tüy ve kıllarınızdan kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Hem bayan hem de erkeklerin kullanımına uygun olan Bella Hair Removal anında tüy yok edici ıslak mendil setini her yerde kolaylıkla yanınızda taşıyabilir ve ihtiyacınız olan her an rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zahmet ve acı verici uygulamalar yerine yalnızca bir mendil ile tüylerinizden anında kurtulabilirsiniz. Artık hem zamandan, hem maliyetten tasarruf edebilir hem de acı verici uygulamalardan kurtulabilirsiniz.

Mucizevi Bella Hair Removal tüy yok edici ıslak mendiller; yağlı, normal, kuru veya karma tüm cilt tipleriyle uyumludur. Bacak, kol, koltuk altı, yüz, bıyık bölgesi, bikini bölgesi, genital bölgeler, göğüs gibi vücuttaki tüm bölgeler için kullanıma uygundur. Özel ve hassas bölgelerde kullanımınıza uygun olması için tüy dökücü mendil pH dengeli ve hijyeniktir. Rahatlıkla tüm vücudunuza uygulayabilirsiniz.

Bella Hair Removal tüy dökücü mendiller dermatologlar tarafından test edilmiştir. Noter onaylı olarak yapılan ürün testinde, 3 gün boyunca doktor kontrolünde ürünü deneyen kişilerin deneyimleri olumlu sonuçlanmıştır. Denek olarak ürünü deneyen kişilerin yüzde 94'ü ürünün 1 dakika içinde tüm tüyleri temizlediğini belirtmiştir.

Uzun süreli ve düzenli kullanımınızda, yeni tüylerin çıkmasını ve terlemeyi önleyen tüy dökücü mendiller, aynı zamanda tüylerinizin seyrekleşmesini sağlar ve cildinize pürüzsüzlük kazandırır. Tıraş bıçağı uygulanan tüyler çok kısa bir süre içinde yeniden çıkmaya başlayarak rahatsızlık verici bir görüntü oluşturur. Tüy dökücü mendiller ile en kısa tüylerinizden bile 1 dakika içinde kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Tahriş, kızarıklık, sivilce oluşumu, kanama gibi kötü görünüme sebep olan olumsuz etkiler oluşturmadığından, vaktinizin olmadığı acil durumlarda bile tüy dökücü mendil ürününü rahatlıkla uygulayıp dışarıya çıkabilirsiniz.

Tüy dökücü tüm ürünler rahatsız edici kötü bir kokuya sahiptir. Ürünlerin sahip olduğu bu kötü koku uygulama sırasında ve sonrasında oldukça rahatsızlık verici olur. Bella tüy dökücü ıslak mendilleri ile bu kötü kokulardan kurtulabilirsiniz. Uygulama sırasında ve sonrasında cildinizde rahatsızlık verici kötü bir koku yerine sizi rahatlatacak aloe veranın öz kokusu kalır.

Ünlü isimlerin de rahatlıkla tercih ettiği Bella Hair Removal anında tüy dökücü ıslak mendil setine kolaylıkla sahip olabilmek için yapmanız gereken www.tuydokucumendil.org internet adresine tıklayarak, sayfada yer alan sipariş formunu doldurup, satış ve gizlilik sözleşmesi ile ön bilgilendirme formunu okuyarak kabul etmektir. İnternet sitesinde mevcut olan çeşitli seçenekler içeren kampanyalardan dilediğinizi seçip, tüy dökücü mendil setine sahip olabilirsiniz. Ürüne kapıda nakit ödeme, havale yolu ile ödeme, kapıda kredi kartı ile ödeme gibi çeşitli ödeme yöntemlerinden size en uygun olanını belirleyerek ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz. İstanbul 'da ikamet eden kişiler için saat 15.00' a kadar aynı gün teslim avantajı da bulunmaktadır.

İnternet sitesinde yer alan sipariş ve uzman hattını arayarak ürün ve kampanyalar, ödeme seçenekleri, kargo gibi konular hakkında daha detaylı bilgi ve yardım alabilirsiniz. İnternet sitesinde yer alan sipariş formunda yalnızca ad soyad ve telefon numarası bilgilerini doldurarak da müşteri temsilcilerinin sizleri aramasını sağlayabilir ve ürün hakkında bu yöntem ile de bilgi alabilirsiniz.

0212 909 49 89 numaralı çağrı merkezimizden bize ulaşabilirsiniz.