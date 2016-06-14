Bilinen Anlamı İle Tesettür Nedir?

Tesettür nedir sorusunun cevabı ancak çok genel olabilmektedir. Tesettür İslami bir kavramdır ve örtünme anlamına gelmektedir. Aslında cinsiyetsiz bir kavram olarak başlasa da günümüzde çoğunlukla kadınların giyimi ile ilgili durumlarla örtüştürülmektedir. Temel anlamda ahlaki ya da dini anlamda görünmemesi gereken yerleri, nasıl örtülmesi gerektiğini ve örtünün niteliğini belirlemektedir.

Gerçek Tesettür Ne Demektir?

Tesettür konusunda bilgili kişiler dahi fikir ayrılığına düşebilmektedir. Bu noktada bazı genel noktalar vardır. Gerçek tesettür giyim;

· Boyundan ayak bileğine kadar örtünmek

· Eşarp ya da şalla başı örtmek

· Yapışan kesimler yerine bol kesimleri tercih etmek

· İçi göstermeyecek kumaşları tercih etmek

Gibi noktalara dikkat etmektedir.

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