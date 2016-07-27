BİR BUKET MEYVE İLE SEVDİKLERİNİZİ MUTLU EDİN

Eminim ki sevdiklerinizi mutlu etmeyi her insan gibi siz de istiyorsunuzdur. Bunu yapmanın birçok yolu var bu yolları da sevdiğinize en yakın olarak siz herkesten daha iyi bilirsiniz ama benden size bir tavsiye sevdiğinizi mutlu etmenin bir yolu da ona bir buket meyve armağan etmek olabilir.

www.birbuketmeyve.com alan adıyla çalışan bir internet sitesi var. 2010 yılının Nisan ayında Ankara’da açılarak sizlere yani sevdiklerini mutlu etmek isteyen insanlara hizmet vermeye başlayan www.birbuketmeyve.com Japon Geleneksel Çiçek Düzenleme Sanatı olan İKEBANA’YI meyvelere uygulayarak inanılmaz tasarımlara imza atıyorlar. Bir çileğe gül şekli, bir elmaya kalp şekli, bir ananasa yıldız şekli verebiliyorlar. Meyvelerin düzenlenmesiyle oluşturulan bu mükemmel, özgün ve göz kamaştırıcı görür görmez sevdiklerinizin ağzının sulanmasına neden olacak olanbu tasarımlara ulaşmak ise bir tık kadar kolay. Artık sevdiklerinize ülkemizde oldukça yaygın olan hediye denilince herkesin aklına ilk olarak gelen insanların hediye olarak vermeye ve almaya alıştığı klişe haline gelmiş bir buket çiçek yerine onları daha mutlu edebilecek lezzetiyle yüzlerini gülümsetecek, gördükleri zaman şaşkınlık ve mutluluğu aynı anda yaşamalarını sağlayacak bir buket çiçek şekli verilmiş hem karınlarını hem gözlerini doyurmalarını sağlayacak olan bir buket meyve armağan edin.

www.birbuketmeyve.com hizmet konusunda diğer rakiplerine göre daha önde, meyve sepeti ve çikolata sepeti sektörünün en iyisi diyebiliriz müşteri memnuniyetini her şeyin önünde tutuyorlar onlar için müşterilerinin onlardan bir kere alışveriş yapması değil her defasında onları tercih etmesi çok önemli. Taze meyve sepetleri, hızlı ve sorunsuz teslimatları ve kullandıkları içine hile katılmayan özel %100 kakao olan Belçika çikolataları sayesinde rakiplerinden birkaç adım öndeler. Sadece meyve sepeti yapmakla kalmıyorlar çikolata sepeti de yapıyorlar, o gül şekli verilmiş çilekleri, kalp şekli verilmiş elmaları, yıldız şekli verilmiş ananasları özel Belçika çikolatasına batırıyorlar, çikolatanın içindeki mutluluk hormonu sayesinde bir çikolataya batırılmış çilek yediğiniz zaman mutlu olmamanız imkansız! Bu harika lezzetlere ulaşmak için www.birbuketmeyve.com adresini tıklamanız yeterli.