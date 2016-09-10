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Bitkisel Kozmetik Ürünler Sevenler Bu Fuarı Kaçırmamalı!

Bitkisel Kozmetik Ürünler Sevenler Bu Fuarı Kaçırmamalı!

10 Eylül 2016 Cumartesi 21:35
Bitkisel Kozmetik Ürünler Sevenler Bu Fuarı Kaçırmamalı!

İstanbul’da 3 ve 6 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan Exponatura fuarı dünyanın her noktasında çok sayıda katılımcının iştirak edeceği büyük bir doğal ve organik ürünler fuarı olacak. Exponatura-8. Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler fuarı’n da en çok ilgi görmesi beklenen ürünlerin ise Bitkisel Kozmetik Ürünler olacağı öngörülüyor.

Altenatif Tıp Nedir?

Exponatura fuarı tamamı doğal, organik ve sağlıklı ürünlerden oluşan içeriği sayesinde en fazla gelişim gösteren ve yetkin çalışmaların yapıldığı Alternatif Tıp alanında da birçok ürün ve tedavi alternatifine yer vermektedir.

Siz de katılımcı olarak alternatif tıp ürün ve hizmetlerinizin  tanıtımını yapmak ve Exponatura’nın sunduğu ticaret platformunda  iş fırsatlarından faydalanmak üzere fuara katılabilir ya da profesyonel ziyaretçi olarak yeni ürünlere ulaşarak işinizi büyütmek üzere fuarı  ziyaret edebilirsiniz

Doğal Kozmetik Ürünler Nelerdir?

Fuarda yer alacak olan ürün gruplarından biri de Doğal Kozmetik Ürünler ve bu ürünlere ek olarak kullanılabilecek doğal gıdalardır. Kozmetik alanında kullanılan bazı markaların ürünlerinin ek katkı maddeleri ile elde edildiği ve zararlı yapılara sahip olduğu göz önüne alındığında doğru ürünlere ulaşmak için fuar oldukça faydalı olacak. Fuar hakkında exponatura.net adresinden bilgi alabilirsiniz.

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