Biz Aracınızı Verelim Siz Bodrum’u Keşfedin

Uçakla gelen misafirler havalimanından bodrum rent a car bürosuyla irtibata geçerek, aracını teslim alabilir. Önceden internet üzerinden araçlarla ilgili bilgi alıp, istediği model hakkında talepte bulunması değerlendirilerek, imkanlar dahilinde araç temin edilebilir.

Bodrum car rental yerli müşteri gibi yabancı turistlerin de ofislerden, araç kiralanmasına müsaittir. Yoğun dönemde günlük araç kiralama işlemlerine sıcak bakılmazken, en az 3 günlük kiralamalar değerlendirmeye alınır. Yolların toprak ve taşlık olduğu çevre gezilerinde kullanılan araçlar, dar yollardan ve ormanlık alanlardan oluştuğundan, kiralık araçlar sigorta kapsamındadır. Bodrum kiralık araç fiyatları peşin ödenir.

Ayrıca depozit ücretleri de alınarak araçta oluşabilecek sigorta dışı hasarlarda kullanılacağına dair sözleşme imzalatılır. Eğlenmek için ya da gezmek için Bodrum da bulunan misafirler, araç temin etmedeki en büyük etken, sürekli araç bulup istedikleri yerlere gidememe şikâyetleridir. Gece belli saatlerden sonra şehir merkezine yapılan dolmuş seferleri kesildiğinden, mağdur olmak istemeyen misafirler araç kiralama yolunu tercih eder.

Keyifli bir tatil, ya da iş seyahati geçirmede oldukça faydalı olan araç kiralama, dönüş esnasında, müşteri için en uygun firmanın anlaşmalı olduğu yere bırakılabilir. Rent a car ofisine getirmesi şart koşulmaz. Araç tesliminde firma yetkilisi bulunarak, hasar olup olmadığı incelendikten sonra, depozit iadesi yapılır ve anahtar teslim alınır.