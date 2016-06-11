Boyun Fıtığı Oluşumu Nasıl Önlenir?

Boyun fıtığı oluşumunu önlemek üzere boyun ve sırt bölgenizi çalıştırmak üzere yapacağınız hareketler oldukça büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı bir omurilik yapısına sahip olmak üzere, omuriliğinizi destekleyecek çeşitli egzersizler yapmanız önerilir. Bazı durumlarda boyun fıtıkları sırt bölgesinde de ağrılara sebep olduğundan iki bölgenin de egzersiz ile desteklenmesi gerekebilir.

Skolyoz Hastalığı Dereceleri

Skolyoz hastalığı 10 derece üzerindeki omurilik eğriliklerine sebep olan bir hastalık türüdür. Skolyoz hastalığı;

●İdiyopatik Skolyoz

●Doğuştan Skolyoz

●Polio Tipi Skolyoz

Olarak sıralandırılabilir.

Kifoz Korseleri Tedavi Sürecinde Ne Kadar Etkilidir?

Kifoz, kamburluk olarak halk arasında bilinen, omurganın öne doğru eğrilmesi sonucunda oluşan bir hastalıktır. Omurgaya yandan bakıldığında gözle görülür eğriliklerin oluşmasına sebebiyet verir. Bu eğrilikler boyun, sırt, leğen kemiği ve bel bölgesinde bulunurlar. Örneğin öne bakan arkaya doğru olarak gelişen eğriliğe “Torokal Kifoz denmektedir. Orta derecede bir kifoz için korse tedavisi oldukça uygun olacaktır. Bu tip korseler kemiklerin oturmasına ve düz bir şekle bürünmesine yardımcıdırlar. En verimli sonucun alınabilmesi üzere korseler uzun süre kullanılmalıdır. Kifoz korseleri hakkında bilgi almak üzere omurgasagligimerkezi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.