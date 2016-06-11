Belçika’nın ve aynı zamanda Avrupa Birliği’nin başkenti olarak bilinen Brüksel, turistik amaçlı yurtdışı seyahat planlarınızda mutlaka bulunması gereken şehirlerden biridir. Brüksel’e yapacağınız bir gezide görmeniz gereken önemli mekânlar arasında Grand Palace, şehrin sembollerinden Atomium, Hotel de Ville olarak bilinen belediye binası bulunmaktadır. Seyahatinizi bireysel olarak planlamak yerine profesyonel hizmet veren firmalardan satın alacağınız Brüksel turu, gezinizi çok daha bilinçli yapmanızı sağlayacaktır.

Bordeaux Turu

Fransa’nın UNESCO dünya mirası listesinde yer alan tarihi şehri Bordeaux, şehrin adı ile bilinen Bordeaux şarabı ile ünlüdür. Büyük Bordeaux Tiyatrosu, Bordeaux Bahçesi, Bordeaux Katedrali ve şehrin meşhur şarabının üretildiği yerlere bağbozumu zamanında yapacağınız Bordeaux turu size eşsiz ve unutulmaz anılar yaşatacaktır.

Amsterdam Turu