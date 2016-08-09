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Burun Estetiği Ve Saç Ekimi

Burun Estetiği Ve Saç Ekimi

09 Ağustos 2016 Salı 01:33
Burun Estetiği Ve Saç Ekimi

                 Kusursuz ve mükemmel bir vücuda yapılan estetikler arasında özellikle bayanların tercihi meme ve karın germe operasyonları yer almaktadır. Yapılan estetikler birlikte alınan fazlalıklar ve memelerin görünümü bayanların mutlu olmasına sebep olmaktadır.

                 Burun şeklinden memnun olmayan kişiler kendini psikolojik olarak rahatsız hissetmektedir. Estetik ameliyatlardan biri olan burun estetiği kişinin yüz hatlarına uygun olarak yapılmaktadır. Genelde burun ameliyatı olmak isteyenlerin beklentileri oldukça yüksek olduğundan uzmanla konuşmaları gerekmektedir.          

                 Erkeklerin sıkıntı olarak gördüğü saç dökülmesi kolay ve pratik yöntemlerle saç ekimi işlemi yapılmaktadır. İnsan vücudu devamlı olarak kendini yenilediği gibi saçlarında dökülmesi oldukça normaldir. Saçların dökülme sebepleri bazı rahatsızlıklara bağlı olduğundan araştırılıp ona göre bir tedavi uygulanmaktadır.

                Sağlıklı olan herkese ekim işlemi ve saç nakli yapılmaktadır. Hastane ortamında yapılan saç nakli kişinin kendisinden alınan saç kökleri diğer tarafa yerleştirilmektedir. Karadeniz saç ekimi uzmanları saç analizi ve muayenesi sonucunda saç dökülme tipi farklı olduğundan operasyon yapılarak kellik oluşmasına izin verilmemektedir.

 

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