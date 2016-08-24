Canlı Bahis Nasıl Oynanır?

, her bahiscinin hobisi gibi bir şeydir. Çünkü kazanması, oynaması hatta bazen kaybetmesi bile zevkli oluyor. Çünkü bu sanal ortamda rahat bir şekilde bahis yapmak, kazanmak ve daha çok kazanmak mümkündür!

Canlı bahis esasında futbol başta olmak üzere çeşitli spor karşılaşmaları için bahis yapmanızı sağlayan “canlı” bir sistemdir. Bununla birlikte sadece futbol karşılaşması ile sınırlı değil, aynı zamanda canlı casino oyun seçenekleri ile de çeşitlenen bir altyapı söz konusudur. Elbette ki bunun için tercih ettiğiniz web sitesi de önemlidir. Bazı web siteleri sadece canlı bahis yapmanıza olanak sağlarken bazıları canlı casino oynamanızı da sağlayan bir altyapıya sahiptir. www.onlinebahisyap.com sitesinden bu siteler hakkinda detayli bilgiye ulasabilirsiniz

Canlı Bahis Oynama Taktikleri

Canlı bahiste kazanmak aslında zor değildir. Önemli olan kural ise doğru tahmindir. Evet, doğru tahmin sadece canlı bahis için geçerli bir kural değil. Aynı zamanda diğer canlı olmayan, klasik bahis yöntemlerinde de kazanabilmek için doğru bir tahmine ihtiyaç duyuyorsunuz fakat canlı bahis sisteminde tahmin etmek çok daha kolay bu sayede kazanmak da kolay. Öte yandan profesyonel pek çok bahiscinin kendine göre taktikleri olduğunu söylemeliyiz. Örneğin maçın ilk yarısını dikkatli bir şekilde izleyen bir bahisci, ikinci yarıda ne olacağı konusunda iyi bir tahmin yürütür ve toplam gol sayısı 2,5 Üstü yada tam tersi Altı oynayarak, iyi bir tahmin ve aynı zamanda iyi bir tutarla bahsini gerçekleştirebilir ve maçı iyi bir kazançla noktalayabilir.

Canlı Casino ile Çok Kazanmak

Canlı bahis ile çok kazanmak istiyorsanız, özellikle de riske girmek kavramıyla yakından tanışmanız gerekiyor. Karşılaşmalar için verilmiş olan küçük oranların size çok fazla kazandırmayacağını bilirsiniz ama eğer iyi bir tahminciyseniz ve maçın garanti olacağını düşündüğünüz bir tahmin seçeneğiniz varsa, tüm paranızı olmasa bile önemli bir yatırım yapmanız gerekiyor. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi her zaman için sadece oranlara bakıp bir tahmin yürütmek ve oynamak doğru olmayacaktır. Bu nedenle sadece oranlar ile kendinizi sınırlandırmayın aynı zamanda maçı izleyin ve gidişat doğrultusunda tahminlerinizi belirleyin.

Canlı bahis ile kazanma taktiklerinin yanı sıra canlı casino seçeneği de kazançlarınızı ikiye, üçe katlamanızı sağlayacak farklı oyun seçenekleri ile sizlere sunulur. Bir canlı casino da online rulet, poker gibi pek çok çeşit oyun vardır ve de bu sistemin en önemli özelliği ise tüm bu oyunları tamamen canlı bir şekilde oynayabiliyor olmanızdır.