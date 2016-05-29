Canlı Bahis Yaparken Fransız Kalmayın!

Canlı bahis oynayan bahisçiler arasında sürekli kazanan biriyseniz, bahis sitelerinin sizden pek hoşlandığını söyleyemeyiz. Bahis sitelerinde dikkat çekmemek için sürekli kazanmamak gerekir. Bazı bahis sitelerinde hile yapan kişiler olduğundan dolayı, sürekli bahislerinde başarılı olan kişiler siteler tarafından yakın takibe alınır. Bu kişilerin oynadığı bahislere limitlendirme yapabilir. Oynadıkları bahislere belirli miktarın üzerinde bahis yapması engellenir. Canlı bahisler ile bahis bonusları yaparken, bazen sistemlerde açık da olabiliyor. Örneğin; maçta gol olmasına karşın hala maçta golün sisteme işlenmediği durumlar oluyor. Bu tür durumlarda uyanık bahisçiler, hemen maça gol bahsi girerek, garanti olarak yüklü miktarda para kazanabiliyor. Ancak bu durum bahis siteleri tarafından fark edildiğinden, kişilerin hesabından bu para geri alınabiliyor. Canlı bahisler yaparken, bu tür durumlar yaşamama adına, doğru şekilde bahis yapmak gerekiyor.

Bahis sitelerinde, dilediğiniz miktarda para çekimi de yapılmıyor. Her bahis sitesi günlük belirli miktarlarda para çekim limiti belirler ve bu miktarın üstünde para çekilemez. Örneğin; bir bahis sitesi günlün olarak bir kişiye 3000 TL’nin üzerinde ödeme yapmayabilir. Eğer yüklü miktarda bahis yapıyor ve çekiyorsanız limitlere üye olmadan önce bakmanız yararınıza olacaktır. Canlı bahisler ve sanal oyunlar yaparak limitlendirme sorunu yaşamamak için günlük olarak yüksek miktarda ödeme yapan sitelere üye olabilirsiniz. Aynı şekilde düşük miktarda para yatırımı yapıyorsanız eğer, para çekmek için sitelerin belirlediği minimum para çekim tutarını kazanmanız gerekiyor. Bu durumu örnekle açıklayacak olursak; kişisel olarak bahislerimi www.erosbet1.com üzerinden yapıyorum. Erosbet canlı bahis sitesinde, minimum para çekim tutarı 100 TL olarak belirlenmiş. En yüksek para çekim tutarı ise 5400 TL’dir. Bu parayı ister tek seferde isterseniz de günlük olarak en fazla 3 defa’da çekebilirsiniz.

Erosbet sitesine para yatırım işlemleri ön ödemeler kartlarla, banka havalesiyle, Cep bankla ve Ecopayz yöntemi ile yapılabilmektedir. Yatırılan tutar hemen hesabınıza işlenmektedir. Böylece hemen Amerikan futbolu tahminleri yapmaya başlayabilirsiniz. Erosbet sitesinde para çekim işlemlerini ise Ecopayz ve banka havalesi ile yapabilirsiniz. Banka havalesi ile yapılan para çekimleri çok daha hızlı olup yarım saat içerisinde tamamlanmaktadır. Verdiği hizmet kalitesi ile sektörde en çok memnun olan sitelerin başında gelen erosbet.com sektöre adımını attığı ilk günden beri ülkemizden büyük ilgi görmektedir. Sitenin ilgi görmesinin bir diğer sebebi ise hem lisanslı olması hem de Kıbrıs merkezli olmasıdır. Erosbet sitesinde güvenle bahis oynayabilir ve sorunsuzca paranızı çekebilirsiniz.