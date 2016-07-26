Canon 5d Neden Oldukça Popüler?

Fotoğraf ve video dünyasında istenilen tüm işlerin hepsini birden yapabilecek olan ve kullanıcıların eğilimlerine göre kullanım şekilleri değişebilecek olan ürünler bulmak oldukça zor olmaktadır. Pek çok kullanıcının hem fotoğrafta hem de videoda sahip olduğu üstün özelliklerle en büyük desteği veren Canon 5d serisindeki ürünler amatörlerden profesyonellere kadar herkesin ulaşabildiği ürünler haline geldi.

Aynasız Fotoğraf Makinesi Nedir?

Aynasız Fotoğraf Makinesi ismini elektronik cihazların içinde yer alan aynasız sistemden almıştır. Bu şekilde üretilen ürünler DSLR makinelere alternatif olması ile ön plana çıkmaktadır. Pek çok kişi hafif, ucuz olması ve lens kullanımı açısından kolaylık sunması ile bu makinelere yöneliyor.

Üst Düzey Kullanıcılar için Nikon D810

DSLR fotoğraf makinesi üreticileri içindeki en büyük birkaç isimden biri olan Nikon her geçen gün kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni ürünler çıkarmaya devam ediyor. Nikon D810 modeli de bunlardan biri. Oldukça yüksek fiyatlarla satışa sunulan bu ürün için indirimlerden yararlanmak isteniyorsa mutlaka novafotograf.com adresine göz atılmalıdır.