Casino Slot Oyunu Oyna

Slot oyunlarının temel kuralları çok basittir. Makineye bozuk para atın ve daha sonra düğmeye basın. Fakat daha derine inecek olursak, slot oyunlarının bir çok çeşidi bulunduğu ve bunların çoğundan uzak durmanız gerekmektedir. Slot oynamak isterseniz, herhangi bir güvenilir casino sitesine girerek,

deyiniz. Daha sonra istenen miktar yatırıldıktan sonra, oyununuzu istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Slot’ Un Özellikleri

Slot oyunları, genellikle çipler ile oynanmaktadır. Bunlar para yerine geçmekte olan para görünümlü çiplerdir. Bu çipler için, oyundan önce belirlenmiş bir para değeri bulunmaktadır. Casino slot oyunu bu değerlere siz karar verebilmektesiniz. Her satır için, eşit miktarda para yatırmanız gerekmektedir. Yani 1.25 dolarlık bahsinizi ön satırlar da oynamak isterseniz 12,5 dolar yatırmanız gerekmektedir. Miktar, birazcık büyük gelebilir. Fakat unutmayın, online casinolar da küçük miktarlar üzerinden oynama imkanınız da bulunmaktadır. Aynı zaman da senet ile oynayacak bir çok satır yapabilirsiniz.

Slot türleri

Gerçek bir slot makinesine, makninasal olarak çalışmakta olan, çalışır bir el yolu ile tekerlek çevrilir ve 3 sembol, rastgele olarak orataya sıralanmış bir şekilde gelmektedir. Bu semboller aynı olur ise oynayıcı kazanmaktadır.

Multiplier oyun

Oyun bu bölümünde, istediğiniz kadar jeton atma imkânınız bulunmaktadır. Genellikle bu sınır 5 olarak belirlenmiştir. Tabi bu da kazanma şansınızı oldukça artırmaktadır.

Multi-line oyun

Geleneksek slot oyunlarında, yalnızca3 sembol aynı anda yan yana gelir ise ikramiye kazanmış olursunuz. Sizlerinde görebileceği gibi birçok makine, 3 satırdan oluşmaktadır. Altta ve üstte bulunmakta olan satır işlev görmemektedir. Bu oyun türü, fazladan jeton almanız halinde, diğer satırı da aktif bir hale getirip, oyuna dâhil etme imkanı sunmaktadır. Bazı makineler, diyagonal üçgen gibi birkaç kombinasyon ile 20 ye kadar oyun hakkı tanımaktadır.

Bonuslu slot oyunu

Online olarak oynana slot oyunlarında, istenilmiş olan kombinasyon tutturulduğu taktirde, verilmiş olan bu dağınık sembol, 3 bonus oyun sembolü olabilmektedir. Online oyunlarda, önemli olan, bonus turlarının normal bir makine da oynanmasıdır. Bazı makineler ek tekerler eklemektedir. Yeni gelişmiş olan slot makineleri, başka oyunları da kolay bir şekilde oynatma imkanı sunmaktadır.