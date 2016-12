Casus Telefon Dinleme Programları Türkiye ‘de

Bugünlerde, gittiğiniz her yerde ve bulunduğunuz her bölgede birer casus dolaşıyor olabilir. Üstelik görünmez olan bu casus neticesinde, bilgilerinizin ne şekilde kimlere ulaşacağınızı tespit etmeniz mümkün olmayacak. Teknoloji dünyasının son çılgınlığı olan spy yazılım casus programı ile telefonunuzu casus bir telefon haline getirecek ve gittiğiniz her yerde, hedef telefonu takip edebileceksiniz. Teknoloji dünyasına bomba gibi düşen bu program sayesinde, herkes şaşkınlık içerisinde kaldı. Böyle bir teknolojinin hiçbir şekilde oluşmayacağını ve böyle bir programın yapılamayacağının belirtilmesine rağmen, spytelefontakip.com sitesinde satışı yapılan, bu sistemin ortaya koyulması neticesinde, telefon kullanıcıları oldukça fazla bilgiye ulaşabilecek.

Programın özellikleri itibariyle, diğer birçok programdan ayrılıyor. Hiçbir yerde bulunmayan birçok özellik sayesinde, telefon dinleme program kullanıcılar tarafından oldukça beğenilen bir program olma yolunda önemli adımlar attı. Sorunsuz ve kusursuz bir şekilde çalışan sistemi talep etmeniz halinde, firmayla iletişime geçmeniz gerekecek. Firmanın en kısa sürede programa ilişkin kullanıcı adı ve şifrenizi göndermesinden sonra, program sorunsuz bir şekilde ve lisanslı bir şekilde çalışacak. Bu neticede, oldukça rahat bir şekilde hareket edebileceksiniz.

· Bu program sayesinde, her türlü takibi yapabilirsiniz. Hedef telefona, programı yüklediğiniz andan itibaren, artık telefonu takip edebilecek ve telefona ulaşan her bilgiyi ekranınızda görebileceksiniz. Ekranınızda göreceğiniz bu bilgiler sayesinde, hedef telefondaki kişinin, neler yaptığını öğrenmeniz de mümkün olacak. Özellikle çocuklarını takip etmek isteyen anne babalar için üretilmiş olan bu program sayesinde, artık çocukları korumak daha kolay olacak. Çocukların, kandırılmaları oldukça basit olmakla birlikte, her türlü kötü ihtimali düşünerek hareket etmeniz gerekecek. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir haberde, çocuğunun telefonuna takip programı yükleyen bir ailenin, çocuğunun kaçırılması neticesinde, çocuklarını rahatça buldukları yazılmıştı. Sadece çocuklarınızın ne işler çevirdiği konusunda takip yapmayacağınız gibi, bu gibi durumlarda da program oldukça fazla yardım sağlıyor.

· Hedef telefona programı yüklediğiniz andan itibaren, telefona ilişkin tüm bilgileri ve verileri temin edebiliyorsunuz. Bu konuda yeterli olan tek şey internet bağlantısı olmakla, internet üzerinden hizmet veren casus telefon dinleme programı sayesinde, hedef telefondaki tüm bilgileri inceleyebiliyorsunuz. Gelen arama kayıtları, giden arama kayıtları, bu aramalarda neler konuşulduğunu öğrenebilirsiniz. Hedef telefona gelen kısa mesajları incelemek istiyorsanız ve bu konuda bir yol arıyorsanız spy telefon takip programı hedeflerinizde oldukça hızlı bir şekilde ilerlemenizi sağlıyor.

· Sadece kısa mesaj ve arama kayıtlarına değil, bunun dışında telefona ait diğer tüm bilgilere de ulaşmanız mümkün olacak. Hedef telefonun nerede olduğunu bilmiyorsanız ve bu konuda bir görüntüye ihtiyacınız varsa, hedef telefonun kamerasına bağlanarak görüntü alabilir ve hedef telefon sahibinin nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Bunun yanı sıra, telefon dinleme ortam dinlemesi gibi bir teknolojik imkâna da kavuşmanız mümkün olacak. Hedef telefonun kapalı olması hiç önemli olmamakla, tek bir tuşa basarak ortam dinlemesini yapabileceksiniz.

· Hedef telefonda yüklü olan Facebook, Twitter ve Whatsapp gibi programlara ulaşmanız da mümkün oluyor. Bu programlara gelen yazışmaları, paylaşımları takip etmek istiyorsanız, android casus yazılım sayesinde tüm bilgilere ulaşabileceksiniz. Çocuklarınızın kimlerle konuştuğunu, kimlerle yazıştığını öğrenmenin en kolay yolu, bundan sonra bu program olacak.

Teknolojinin önüne geçilemeyen bir hızla ilerlemesi neticesinde, ortaya çıkan bu program sayesinde, artık endişe ve tedirginlikleriniz son bulacağa benziyor. Müşteri memnuniyeti konusunda oldukça başarılı olan bir firmanın ürettiği program sayesinde, dilediğiniz vakit hedef telefona ulaşmanız mümkün olacak. Birden fazla telefonu takip edebileceğiniz program sayesinde, yakınlarınıza ulaşmanız ve tedirginliğinizin ortadan kalkması daha kolay olacak.